HRABKO: Boj o budúcnosť ÚŠP sa skončil, vyhral ho R. Fico

Bratislava 2. marca (Teraz.sk) – Politický súboj o budúcnosť Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ukončilo rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR o podaniach prezidentky Zuzany Čaputovej a opozičných poslancov k novele trestných kódexov a jeho víťazom je premiér Robert Fico (Smer-SD). V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Ústavný súd prijal podnety na ďalšie konanie a zároveň pozastavil účinnosť časti novely trestných kódexov, zrušenie ÚŠP však ponechal bezo zmeny.konštatoval Hrabko.Hlavným dôvodom, prečo koaličné strany k novele trestných kódexov vôbec pristúpili, bol podľa neho práve zámer zrušiť ÚŠP. Dodal, že si to môže každý ľahko overiť, ak si spätne pozrie vyjadrenia koaličných a opozičných politikov v čase predloženia novely do parlamentu.Opozičné strany sa podľa neho snažia prezentovať pozastavenie účinnosti časti novely ako úspech najmä preto, aby ich voličom dávali zmysel niekoľkomesačné protesty na námestiach.povedal Hrabko.Ani ostatné časti novely trestných kódexov podľa neho nie sú zrušené, len pozastavené, kým ich ÚS SR posúdi. Ak koalícia nebude chcieť tak dlho čakať, môže podľa Hrabka využiť svoju väčšinu v parlamente a kedykoľvek predložiť do NR SR ďalšiu novelu Trestného zákona.konštatoval Hrabko.Za problematický právny precedens považuje rozhodnutie ÚS SR pozastaviť časť novely zákona, ktorá ešte de iure neexistuje, keďže nebola publikovaná v Zbierke zákonov.pripomenul Hrabko. Rozhodnutie ÚS SR však napriek tomu bude podľa neho platné od momentu, ako vyjde v Zbierke zákonov.upozornil Hrabko. Postup ústavného súdu v tomto prípade však osobne považuje za, ktorý negatívne ovplyvní ústavné právo na Slovensku.Premiéri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa v utorok 27. februára na summite v Prahe zhodli na potrebe pomáhať Ukrajine, ktorá bola napadnutá v rozpore s medzinárodným právom. V otázkach formy tejto pomoci má však Slovensko a Maďarsko výrazne iné názory ako partneri z Poľska a Česka.konštatoval Hrabko.