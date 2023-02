HRABKO: Česi nastúpili na slovenskú cestu prezidentov bez skúseností

Bratislava 11. februára (Teraz.sk) – Zvolením armádneho generála vo výslužbe Petra Pavla do funkcie hlavy štátu nastúpila Česká republika na cestu prezidentov bez politických skúseností, po ktorej ide Slovensko už druhé volebné obdobie. V TASR TV to konštatoval publicista Juraj Hrabko.Z trojice Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman sa podľa Hrabka dá za prezidenta s medzinárodným vplyvom považovať iba Havel, všetci traja však mali široké skúsenosti z pôsobenia na rôznych úrovniach vysokej politiky.poznamenal Hrabko.Dodal, že každý politik raz v politike začínal.povedal.Na druhej strane, prezident má ústavnú povinnosť pôsobiť v smere riadneho chodu ústavných inštitúcií a to sa podľa Hrabka ľahšie robí tomu, kto už má s týmito inštitúciami praktické skúsenosti.podčiarkol Hrabko.Slovensko čakajú prezidentské voľby na budúci rok a to by podľa Hrabka za normálnych okolností znamenalo, že už by sa ľuďom začali so svojimi posolstvami prihovárať osobnosti, ktoré majú úmysel v týchto voľbách kandidovať.konštatoval Hrabko.Predčasné voľby a následné kreovanie novej vlády podľa neho tento rok na Slovensku prekryjú tak blížiace sa voľby prezidenta, ako aj eurovoľby. To však podľa Hrabka nie je jediný dôvod, prečo by bol výhodnejší čo najskorší termín predčasných parlamentných volieb.uviedol Hrabko. Medzičas do predčasných volieb podľa neho môže v parlamente prebiehať nie iba v znamení populizmu, ale aj politického kupčenia a schvaľovania na poslednú chvíľu rôznych lobistických návrhov.Vyhlásenie Richarda Sulíka, že SaS bola po páde vlády pripravená na všetky tri varianty ďalšieho vývoja, teda okrem predčasných volieb aj na úradnícku vládu prezidentky alebo novú vládu s podporou najmenej 76 poslancov aktuálneho parlamentu, považuje Hrabko za výhovorku.pýta sa Hrabko.Vyslovením nedôvery vláde podľa neho parlament odovzdal kontrolu nad exekutívou prezidentke.uzavrel Hrabko.