HRABKO: Českí komunisti už asi spievajú labutiu pieseň (podcast/video)

Bratislava 16. októbra (Teraz.sk) – Parlamentné voľby v Českej republike priniesli voličom nádej na zmenu doterajšej vládnej politiky a zároveň znamenali ťažkú prehru pre tamojšie ľavicové strany. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Päť percent potrebných na vstup do Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky neprekročila Česká strana sociálnodemokratická (ČSSD), ani Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM).povedal Hrabko.dodal. Rysujúca sa päťkoalícia, zložená z doterajších opozičných strán, má podľa Hrabka šancu zlepšiť zlý stav verejných financií a zaviesť novú politickú kultúru.tvrdí Hrabko.Hladký prechod moci k novým subjektom by podľa neho mohol komplikovať prezident Miloš Zeman, ktorý sa v minulosti netajil zámerom poveriť rokovaniami o zostavení vlády doterajšieho premiéra Andreja Babiša (ANO).pripomenul Hrabko.Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyhlásila, že pokiaľ by bola v situácii guvernéra Národnej banky Slovenska a exministra financií Petra Kažimíra, aktuálne obvineného z korupcie, veľmi vážne by zvažovala odstúpenie z funkcie pre ochranu mena inštitúcie, ktorú teraz zastupuje.reagoval Hrabko. Dodal, že podľa jeho názoru by odstúpenie v dôsledku obvinenia zo spáchania trestného činu bolo, aj pri rešpektovaní prezumpcie neviny, prejavom politickej kultúry. Neočakáva však, že by tak Peter Kažimír v najbližšom čase urobil.Skutočnosť, že sa vládne strany dohodli na rozpočte podľa Hrabka ešte nezaručuje, že sa zákon o štátnom rozpočte nebude meniť počas schvaľovania v parlamente, prípadne neskôr novelizáciou. Za nereálny považuje zámer výraznejšie konsolidovať verejné financie v roku 2023.poznamenal.Na margo odmietavého stanoviska hnutia Sme rodina k navrhovanej reforme siete nemocníc a súdnej mapy Hrabko poznamenal, že rokovať s cieľom spriechodniť reformy v parlamente by mal premiér Eduard Heger (OĽaNO).tvrdí Hrabko.Na margo protestu, ktorý pripravuje Smer-SD na 17. októbra v Rimavskej Sobote Hrabko povedal, že regionálne mítingy považuje za dobrú stratégiu.konštatoval. Na otázku, či je korektné organizovať mítingy v čase pandémie, publicista odpovedal, že pokiaľ nie je vyhlásený núdzový stav, ktorý by to zakazoval, nie je na organizácii občianskych protestov nič zlé.