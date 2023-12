HRABKO: Do súboja s Pellegrinim a Korčokom môže ísť len známa osobnosť

Bratislava 9. decembra (Teraz.sk) – Ako výrazní favoriti nadchádzajúceho súboja o post hlavy štátu sa javia predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok. Ak by do reálneho súboja s nimi chcel ísť nový kandidát, musela by to už byť veľmi známa osobnosť. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Zámer kandidovať ohlásil bývalý minister zahraničných vecí Ján Kubiš a zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková. Vzhľadom na to, že na kandidatúru stačí pri splnení zákonných podmienok získať 15 poslaneckých podpisov alebo 15 000 podpisov na petícii, sa podľa Hrabka dá očakávať, že sa počet kandidátov ešte zvýši.povedal.Vzhľadom na to, že najneskorší možný termín prvého volebného kola je 13. apríl 2024, na rozbiehanie novej kampane už podľa Hrabka neostáva veľa času. Korčok aj Pellegrini podľa neho už kampaň reálne robia, hoci druhý menovaný ešte svoj zámer kandidovať doteraz oficiálne nepotvrdil.pripomenul Hrabko.Aj rozhodnutia vlády, ktorá napriek konsolidácii verejných financií plánuje navýšiť trináste dôchodky a plošne garantovať nezvyšovanie cien energií, podľa Hrabka súvisia s tým, že nás na budúci rok čakajú krátko po sebe dvoje voľby, po prezidentských aj voľby do Európskeho parlamentu.V tejto chvíli je podľa Hrabka téma prezidentských volieb prekrytá politickými témami súvisiacimi s prijímaním štátneho rozpočtu a výmenou moci po parlamentných voľbách, v novom roku sa to však postupne bude meniť.Na margo rozhodnutia vlády napriek časovému stresu schváliť štandardný rozpočet a vyhnúť sa rozpočtovému provizóriu, Hrabko povedal, že takto sa napokon rozhodla zatiaľ každá vláda.pripomenul.dodal.Na margo rozhodnutia vlády zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry Hrabko povedal, že je zrejme už nezvratné.poznamenal. Dodal, že koaliční politici sľubovali zrušenie tejto inštitúcie už v predvolebnej kampani.Ceny energií pre domácnosti sa v budúcom roku nezvýšia, keďže sa ich vláda rozhodla plošne zastropovať.povedal Hrabko, podľa ktorého takto dostanú pomoc od štátu aj ľudia, ktorí ju nepotrebujú.