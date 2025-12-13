< sekcia Import
HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie
Otázka budúcej funkcie pre Filipa Turka (Motoristé sobě) ostáva podľa Hrabka otvorená (správa, PODCAST, VIDEO).
Autor Teraz.sk
Bratislava 13. decembra (Teraz.sk) – Dohoda českého prezidenta Petra Pavla s víťazom volieb Andrejom Babišom (ANO) ohľadom zloženia novej vlády má nádych elegancie. Pre TASR to povedal publicista Juraj Hrabko.
Otázka budúcej funkcie pre Filipa Turka (Motoristé sobě) tak ostáva otvorená. „To riešenie má nádych elegancie. Pretože pán Turek tu bol kontroverznou osobou,“ povedal Hrabko. Ďalšie zdržovanie vymenovania novej českej vlády však podľa neho nemalo význam a týmto spôsobom sa vyriešilo. „Zatiaľ nebude pán Turek ministrom a to riešenie nás ešte iba čaká. Ak takýto návrh príde neskôr, pán prezident Pavel sa s ním bude musieť vyrovnať. A môžem iba zopakovať to, čo som hovoril, že z toho, čo je známe, tak je celkom možné, že odmietne menovať pána Turka do funkcie ministra akéhokoľvek rezortu,“ konštatoval Hrabko.
Na pôde slovenského parlamentu sa v pondelok začala diskusia o modernizácii volebnej legislatívy. Ministerstvo vnútra (MV) SR s Parlamentným inštitútom zorganizovali okrúhly stôl venovaný volebným témam, najmä legislatíve upravujúcej volebné kampane. „Mám z toho miernu obavu, ale treba počkať, ako sa to vyvŕbi,“ reagoval Hrabko, podľa ktorého sú zmeny volebnej legislatívy vždy citlivou otázkou.
Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová zvažuje svoju opätovnú kandidatúru na post predsedníčky krajskej samosprávy v budúcoročných regionálnych voľbách. Po utorkovom stretnutí s novinármi reagovala na otázku TASR, či sa bude po tretí raz po sebe uchádzať o dôveru voličov v kraji.
„Zatiaľ som rozhodnutá ísť do kandidatúry a uvidíme ešte, čo sa ukáže. Môže sa stať, že sa v nejakej fáze rozhodnem nekandidovať. Zatiaľ je to rozhodnutie, že idem,“ uviedla Jurinová. Podľa Hrabka sa čoskoro rozbehnú politické rokovania o volebných koalíciách súvisiace s komunálnymi voľbami. „Už na jar budeme svedkami prvých rokovaní. Komunálne voľby sú takým Mičurinovým posolstvom, kde vznikajú koalície, ktoré si v tejto chvíli ani nedokážeme predstaviť,“ uzavrel Hrabko.
