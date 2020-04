HRABKO: Ekonomický krízový štáb by mal mať Matovič aj Sulík

Bratislava 18. apríla (Teraz.sk) – Ekonomický krízový štáb zriadený na Úrade vlády SR bude mať podľa publicistu Juraja Hrabka vyššiu pridanú hodnotu ako Ekonomická krízová rada pri ministerstve hospodárstva, ktorej založenie 15. apríla pozastavil šéf rezortu Richard Sulík (SaS). „Napriek tomu si myslím, že aj minister hospodárstva by mal mať vlastný krízový štáb. Tak, ako každé ministerstvo,“ upozornil Hrabko v diskusii na Tablet.tv.



Ministerstvo financií (MF) SR v aktuálnej makroprognóze odhaduje v jednom zo scenárov tohoročný prepad ekonomiky na 7,2 percenta. Postupné oživenie ekonomiky očakáva už v druhej polovici roka, pre budúci rok odhaduje jej opätovný rast o 6,8 %. „Či to tak, bude, si netrúfam povedať. Dnes vám nikto nevie povedať, čo bude o dva mesiace, nieto ešte na budúci rok. Ja som tiež videl to tzv. ´ekonomické véčko´. Isté je, že už nič nebude také isté ako pred koronavírusom a rozbehnutie našej ekonomiky nemá v rukách iba Slovensko,“ reagoval Hrabko.



„K zriadeniu ústredného ekonomického štábu nemožno mať výhrady, ale bude to poradný zbor. Jedna vec sú modely, tabuľky a grafy a druhá rozhodnutia vlády, parlamentu a napokon každého jedného z nás, čo akceptovať budeme a čo už nie,“ dodal.



Za jedného z kľúčových hráčov pri oživovaní ekonomiky Hrabko považuje práve ministra hospodárstva a prirodzené je podľa neho aj to, že sleduje v prvom rade ekonomický rozmer krízy. „Nepoznám jedného ekonóma, ktorý by nehovoril, že hlavné je otvárať obchody a ekonomiku. Lebo týchto ľudí zaujíma v prvom rade ekonomika,“ poznamenal.









Aj bežní ľudia však podľa neho potrebujú vidieť „svetlo na konci tunela“, poznať cestovnú mapu otvárania ekonomiky, ktorú premiér Igor Matovič (OĽaNO) prisľúbil predstaviť na budúci týždeň. „Nádej by spĺňalo rozhodnutie českej vlády, ktorá pripravila celý harmonogram postupného otvárania. Ani to, samozrejme, nemusí platiť. Testovať sa bude ďalej, rúška sa budú nosiť ďalej, vírus jednoducho nezmizne iba preto, že si to želáme. Českí občania už dnes vidia, ako sa bude postupovať, ak všetko pôjde dobre. Ak sa situácia zhorší, tak tento plán nebude naplnený,“ povedal Hrabko. „Na Slovensku niečo podobné priniesol minister školstva tým, že budú aspoň skúšky a maturity,“ dodal.



Na druhej strane, istý časový odstup za Českou republikou pri uvoľňovaní opatrení na zníženie mobility môže byť podľa neho pre Slovensko aj výhodou. Vytvára totiž priestor vopred korigovať tie rozhodnutia, ktorá sa v Českej republike neosvedčia. „Neočakával som, by naša vláda hneď teraz prijala niečo podobné ako česká, hovoril som len o tom, že by mala prísť s nádejou,“ konštatoval Hrabko.



Čo sa týka medializovaných sporov medzi premiérom Matovičom a ministrom hospodárstva Sulíkom, podľa Hrabka koalíciu nijako zásadne neohrozujú. „Ak hovoríme o povalení vlády, Richard Sulík po druhý krát do tej istej rieky nevstúpi. Dokonca ani nemôže, nemá na povalenie vlády dostatok hlasov. Odchod z koalície by mu nič pozitívne nepriniesol. Asi najrozumnejšie by bolo, ak by pán Sulík opäť pozval pána Matoviča k nemu na obed a vykomunikovali si to medzi sebou. Škriepky vždy boli aj budú, ide iba o to ako sa prenášajú na verejnosť,“ poznamenal Hrabko.



Po Jánovi Maroszovi (OĽaNO) sa postu štátneho tajomníka v rezorte v gescii hnutia Sme rodina vzdal aj Jozef Mihál (SaS). Na otázku, či to neoslabí krížovú kontrolu na ministerstvách dopravy a práce Hrabko reagoval, že princíp krížovej kontroly nikdy dobre nefungoval. „Ministerstvo má mať a má iba jedného pána. A tým je minister, ktorý za rezort nesie v parlamente aj zodpovednosť. Takáto spolupráca môže fungovať iba ak funguje chémia medzi ministrom a štátnym tajomníkom. Inak je tam štátny tajomník iba do počtu,“ poznamenal Hrabko.