HRABKO: EÚ nemá kapacitu na rýchle dosiahnutie prímeria na Ukrajine

Bratislava 12. apríla (Teraz.sk) – Predstava lídra Smeru-SD Roberta Fica, podľa ktorého má Európska únia (EÚ) vnútornú kapacitu na to, aby dokázala v krátkom čase dosiahnuť okamžité zastavenie vojnových operácií na Ukrajine, je nerealistická. Počas diskusie v TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Ak by únia takú kapacitu mala, už by ju podľa neho využila.reagoval Hrabko na vyjadrenia Roberta Fica počas zhromaždenia na Slavíne v nedeľu 10. apríla.Na druhej strane, Hrabko nepovažuje za adekvátne ani obvinenia, že Robert Fico medializáciou daru raketového systému S-300 Ukrajine ohrozil celú operáciu.povedal Hrabko s tým, že podľa medializovaných informácií budú túto otázku nezávisle posudzovať orgány činné v trestnom konaní, ktoré k nej zaujmú stanovisko.Diskusiu o tom, či sa Ruskej federácii podarilo alebo nepodarilo na Ukrajine konkrétne tento systém S-300 zlikvidovať, Hrabko nepovažuje relevantnú. Možnosť, že systém bude v bojoch zničený, tu podľa neho bude až dovtedy, kým sa neskončia samotné boje. Dôležité podľa Hrabka je, že sme Ukrajine systém poskytli.povedal.Podľa Hrabka je dôležité pomáhať Ukrajine aj formou dodávania zbraní.konštatoval.Prieskum agentúry Focus z prelomu marca a apríla priniesol, vzhľadom na prebiehajúci konflikt na Ukrajine, len prekvapivo malé zmeny preferencií.reagoval Hrabko. Z hľadiska trendov je podľa neho na koni skôr opozícia, ktorá kritizuje rast cien.uzavrel Hrabko.