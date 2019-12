HRABKO: Ak bude Fico zdravý a bude bojovať v kampani, rozhodnú voliči

Bratislava 15. decembra (Teraz.sk) – Ak predseda Smeru-SD Robert Fico prekoná svoje zdravotné problémy a zapojí sa naplno do predvolebnej kampane Smeru-SD, tak to budú voliči, ktorí v parlamentných voľbách jeho politickú ponuku vyhodnotia. „Bude to férovejší zápas, ako keby bol chorý, alebo pripútaný na lôžko. Takto by to boli férové voľby. Nech rozhodnú voliči,“ reagoval v diskusii na Tablet.tv publicista Juraj Hrabko na skutočnosť, že Robertovi Ficovi problémy s vysokým tlakom neumožnili účasť na výročnom sneme Smeru-SD.



„Ja sa držím zásady, že so zdravím sa nežartuje, ani nehazarduje,“ poznamenal Hrabko. „Mal by mať tú šancu, pokiaľ mu to zdravie dovolí, cestovať po Slovensku a burcovať ľudí k voľbám. Tak isto ako každý iný predseda politickej strany,“ konštatoval Hrabko.



Na margo aktuálneho obvinenia Roberta Fica zo schvaľovania extrémistického trestného činu, Hrabko poznamenal, že citované vyjadrenia z videa Roberta Fica jemu osobne nepripadajú také, že by samy osebe spĺňali kvalifikáciu na spáchanie trestného činu. „Záleží od každého ako číta to vyjadrenie, alebo vyhlásenie Roberta Fica. Prokurátor ho prečítal tak, že existuje dôvod na vznesenie obvinenia. To je fakt, ktorý nám leží na stole a s tým sa bude musieť vysporiadať Robert Fico, prokuratúra a možno aj súd,“ povedal Hrabko.







„Obvinenie bolo vznesené a musí sa s tým Robert Fico vedieť vysporiadať. Ako každý, voči komu je vznesené obvinenie. Bude mať možnosť sa obhájiť a buď sa obháji alebo príde k obžalobe,“ uzavrel Hrabko.





Kauza Andreja Kisku

Šancu hájiť sa má podľa neho aj exprezident Andrej Kiska, voči ktorému bolo vznesené obvinenie kvôli podozreniu zo spáchania daňového trestného činu. „Polícia by mala postupovať podľa hesla "Padni komu padni" bez ohľadu na to, v akom horizonte sa nachádzame pred voľbami. Ak prokurátor dospeje k názoru, že prišlo k dôvodom na vznesenie obvinenia, tak to obvinenie má, samozrejme, vzniesť, to je jeho práca,“ odpovedal Hrabko na otázku, či obvinenie nemôže v tomto čase ovplyvniť predvolebnú kampaň.



Na otázku, prečo vyšetrovanie trvalo tak dlho a prečo sa pri ňom vymenilo viacero vyšetrovateľov, Hrabko odpovedal, že to sú skôr otázky na orgány činné v trestnom konaní, než na politického analytika. „Pána Baštrnáka tiež naháňali dlhší čas, kým ho chytili. Faktom ale je, že po prvý raz nám kandidujú dvaja predsedovia relevantných politických strán, voči ktorým je vznesené obvinenie. To dosť veľa vypovedá o stave slovenskej politiky,“ povedal Hrabko.





Kríza na Ukrajine

V Bratislave prebehla Ministerská rada Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorá sa angažuje aj pri riešení konfliktu na Ukrajine. Predseda slovenského parlamentu Andrej Danko, aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák využili prítomnosť ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na dvojstranné rokovania. Konflikt na Ukrajine bol neskôr hlavnou témou stretnutia normandskej štvorky v Paríži.



Na tému OBSE sa Miroslav Lajčák neskôr stretol aj s generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterrésom. Hrabko reagoval, že politici využívajú stretnutia často aj na neoficiálne prediskutovanie tém, ktoré nie sú oficiálne predmetom rokovania. „Slovensko končí ako predsedajúca krajina OBSE, čo bol dôvod na zorganizovanie takejto konferencie. Je vždy dobré, keď politici, diplomati sa vzájomne rozprávajú, a nemusí to byť práve na tú tému, na ktorú bola konferencia zvolaná. OBSE je jedinou organizáciou, ktorá má "voľný vstup" na Ukrajinu. To znamená, že tie jej poznatky sú oveľa širšie, ako ktorejkoľvek inej organizácie vrátane OSN a všetkých možných ďalších,“ poznamenal Hrabko.



Viacerí ruskí a ukrajinskí politici v reakcii na výsledky summitu normandskej štvorky v Paríži ocenili, že došlo k "odblokovaniu a reštartovaniu" mierového procesu na východe Ukrajiny. Zároveň však konštatovali, že ku "globálnemu zvratu“ nedošlo. „Samozrejme, Rusko je v týchto rokovaniach tvrdé. Uvidíme, ako budú pokračovať sankcie a či vôbec budú pokračovať. Rusko je jednoducho rozhodnuté ísť za svojim cieľom a je na ďalších štátoch, aby sa snažili vysvetliť, že musí aj ono z niečoho ustúpiť,“ uzavrel Hrabko.