HRABKO: Hegerova vláda lekárom podpísala záväzky, ktoré nemohla splniť

Bratislava 16. novembra (Teraz.sk) – Aktuálna kríza v rezorte zdravotníctva nadväzuje na spor medzi Lekárskym odborovým združením (LOZ) a vládou Eduarda Hegera, ktorú v roku 2022 ukončil podpis spoločného memoranda. V ňom však vláda v snahe za každú cenu zabrániť hroziacemu kolapsu zdravotníctva podpísala aj záväzky, ktoré nebola schopná splniť. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Dodal, že tak v roku 2022, ako aj v aktuálnom roku vláda zanedbala rokovania s LOZ a ten napokon siahol po radikálnom nátlakovom prostriedku v podobe výpovedí lekárov. Memorandum, ktoré ukončilo spor v roku 2022, však bolo podľa Hrabka príliš široké.konštatoval.Dnes preto LOZ podľa Hrabka nemusí prichádzať s novými požiadavkami, stačí im, ak budú trvať na plnení memoranda.podčiarkol Hrabko.Aktuálne rokovania medzi LOZ a novým ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) by preto podľa neho mali byť o tom, aby sa našli realistické termíny a schodné cesty k plneniu záväzkov memoranda.Pre obe strany je podľa Hrabka dôležité, aby našli dohodu, ktorá bude realistická a akceptovateľná pre celý zdravotnícky sektor. „Niet inej možnosti, ako prísť k dohode. Ako a kedy sa lekári s vládou dohodnú, to neviem. Ale riziko je priveľké aj pre samotných lekárov a rovnaké, ak nie väčšie, pre vládu,“ uzavrel Hrabko.Na margo úloh, ktoré vláda uložila jednotlivým ministrom po návrate premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z Číny, Hrabko povedal, že ide o praktický krok nadväzujúci na prijaté memorandá. Kľúčovými obchodnými aj politickými partnermi Slovenska však podľa neho ostávajú západné štáty, najmä členské štáty Európskej únie a USA a až budúcnosť ukáže, nakoľko bude spolupráca s Čínou kompatibilná s týmito partnerstvami.Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) vyšetruje prípad zabitia zaistenej osoby, z ktorého je obvinený košický policajt. V rovine politickej reakcie na túto tragédiu mal podľa Hrabka minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) požadovať vyvodenie personálnej zodpovednosti v košickom policajnom zbore hneď a nečakať na výsledky vyšetrovania. Od opozície by zasa očakával okamžité predloženie návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi.konštatoval Hrabko.Do opozičného hnutia Progresívne Slovensko vstupuje exminister zahraničných vecí a neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok. Ako uviedol, mal mnoho iných možností ako naložiť so svojim politickým kapitálom a rozhodol sa podporiť dominantný prodemokratický subjekt. Hrabko reaguje, že vplyv Ivana Korčoka na slovenskú politiku v tejto chvíli podľa neho nebude veľký, keďže nie je poslancom a aj v strane získal len funkciu člena predsedníctva.povedal Hrabko.