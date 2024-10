HRABKO: Hlavným cieľom skúmania epidémie je poučenie, nie trestanie

Bratislava 26. októbra (Teraz.sk) – Hlavným cieľom preskúmavania postupov inštitúcií štátu v čase epidémie koronavírusu by nemalo byť vyvodzovanie trestnoprávnej zodpovednosti, ale ponaučenie a príprava efektívnejších postupov pre prípad možnej budúcej krízovej situácie. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Počas prvej veľkej krízy spôsobenej šírením nového typu vírusu podľa neho štát nekonal dostatočne efektívne.pripomína Hrabko.To podľa neho neznamená, že orgány činné v trestnom konaní nemajú vyvodzovať dôsledky, ak objavia konanie v rozpore so zákonom. Ale hlavným cieľom analýzy postupov inštitúcií má byť podľa neho príprava na možné problémy v budúcnosti.povedal Hrabko. Dodal, že zlyhania tu evidentne boli, o čom svedčí viacero rozhodnutí ústavného súdu.Vytvorenie špeciálneho vyšetrovacieho tímu Covid na Úrade boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vníma Hrabko súčasť procesu preverovania procesov v čase koronavírusovej epidémie.povedal.Na margo rozhodnutia troch poslancov z Huliakovej Národnej koalície vystúpiť z poslaneckého klubu SNS, Hrabko povedal, že bez ohľadu na verbálne vyhlásenia jednotlivých poslancov dnes platí, že koaličná väčšina má iba 76 členov.upozornil Hrabko.Dodal, že existencia poslaneckého klubu SNS bude v budúcnosti závislá od ochoty poslanca Smeru-SD Dušana Muňka, ktorý do tohto klubu vstúpil, v ňom aj zotrvať. Minimálny počet členov poslaneckého klubu je totiž osem a bez poslanca Smeru-SD by počet členov klubu SNS klesol na sedem.Predseda vlády SR Robert Fico sa v utorok 22. októbra v Komárne stretol s prezidentom Srbskej republiky Aleksandarom Vučičom a predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, rokovali o problémoch s nelegálnou migráciou.komentoval schôdzku Hrabko. Popri téme migrácie mohli podľa neho lídri v kuloároch otvoriť aj iné témy, ktoré na verejnosť neprenikli.uzavrel Hrabko.