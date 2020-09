HRABKO: Hranice s Českom ostávajú otvorené len z politických dôvodov

Výmena v Sociálnej poisťovni

Bratislava 12. septembra (Teraz.sk) - Epidemiologická situácia v Rakúsku a najmä Českej republike je podľa publicistu Juraja Hrabka výrazne horšia, ako na Slovensku.povedal Hrabko 10. septembra v diskusii na Tablet.tv.Aj keď Slovensko podľa Juraja Hrabka nevyužilo dostatočne letné mesiace na prípravu na druhú vlnu pandémie nového koronavírusu a aktuálne opatrenia skôr ad hoc reagujú na vzniknutú situáciu, jar sme vďaka vláde Igora Matoviča (OĽaNO) a predtým Petra Pellegriniho (Hlas-SD) zvládli lepšie ako susedné štáty. Teraz podľa neho hrozí, že sa k nám nákaza bude dostávať od susedov.konštatuje Hrabko.tvrdí.Na druhej strane, niektoré prijímané opatrenia podľa Hrabka nemajú zmysel.povedal.Vláda Igora Matoviča aktuálne schválila spresnenie legislatívy ohľadom pandemického ošetrovného tak, aby bolo jasné, že si naň môže robiť nárok len ten rodič, ktorý z objektívnych dôvodov nemôže dať dieťa do školy, napríklad preto, že je kvôli karanténe uzavretá. Nie však v prípade, že sa sám subjektívne rozhodne nedať dieťa do školy či škôlky. Poslanci okolo Petra Pellegriniho zasa navrhujú zvýšiť vymeriavací základ pandemického ošetrovného z 55 na 75 percent hrubej mzdy.reagoval Hrabko. Dodal, že vládna iniciatíva rieši praktický problém a je oprávnená, opozičná zasa môže priniesť vznikajúcej strane Hlas-SD politické body.Na margo vyhlásenia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO), že vláda čelí v otázkach koronakrízy dezinfomačnej kampani, Hrabko poznamenal, že prekvapením by bol skôr opak, teda, že by sa v takejto téme nikto o dezinformačnú kampaň nepokúšal.dodal.Výmenu generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Juraj Hrabko očakával z politických dôvodov už skôr a prekvapivé je podľa neho skôr to, že k nej dochádza až teraz.poznamenal Hrabko s tým, že teraz je na novom riaditeľovi, aby osvedčil svoje manažérske kvality.Na margo výhrad odvolaného riaditeľa Ľubormíra Vážneho (Smer-SD) k argumentácii ministra Milana Krajniaka (Sme rodina), ktorý odvolanie odôvodnil porušovaním zákona zo strany Vážneho, Hrabko reagoval, že najlepšie ich vyhodnotí Ústavný súd, na ktorý sa chce Vážny obrátiť.Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) uviedol, že sa ho neznámy muž snažil vydierať kvôli jeho zdravotnému stavu, respektíve operácii obličiek spred jeden a pol roka.zhrnul Hrabko.Predseda Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ján Hrubala nevylučuje trestnoprávnu dohru pre tých, ktorí budú podozriví z úniku informácií o hlasovaní senátu ŠTS vo veci vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.Predseda ŠTS upozornil, že podľa predsedníčky senátu Ruženy Sabovej medializované informácie o hlasovaní sudcov o rozsudku, ktorý bol vyhlásený 3. septembra, sú nepravdivé.odhadol Hrabko.Dodal, že jedným z dôvodov nerealistických očakávaní verejnosti ohľadom rozsudku ŠTS vo veci údajných objednávateľov vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, bolo aj opakované zverejňovanie selektívne vybratých informácií zo spisu ohľadom výsledkov vyšetrovania.uzavrel Hrabko.