HRABKO: Ikonická fotografia môže pomôcť Trumpovi vyhrať voľby

Bratislava 20. júla (Teraz.sk) – Neúspešný pokus o atentát na bývalého amerického prezidenta a súčasného prezidentského kandidáta Donalda Trumpa zvýšil jeho šance uspieť vo volebnom súboji, silnou zbraňou v jeho predvolebnej kampani môže byť aj ikonická fotografia urobená v čase útoku. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Snímka, na ktorej zakrvavený Trump hrozí päsťou s vlajúcou americkou zástavou na pozadí, má podľa Hrabka veľkú politickú hodnotu.konštatoval Hrabko.V tejto chvíli je podľa neho favoritom volieb Donald Trump a je na Demokratickej strane, ako sa pokúsi s týmto faktom vyrovnať.Slovenská republika si 17. júla pripomenula 32. výročie prijatia Deklarácie zvrchovanosti SR, prezident Peter Pellegrini pri tejto príležitosti pripomenul veľkú polarizáciu spoločnosti v čase krátko pred koncom Československa. Následný vznik samostatného štátu a spoločný nástup na novú historickú misiu však podľa Pellegriniho umožnil toto rozdelenie do veľkej miery prekonať.Hrabko reaguje, že kľúčovým faktorom pri prekonávaní traumy z konca spoločného štátu bol čas.konštatoval. Dodal, že paradoxom histórie je, že politická garnitúra okolo Vladimíra Mečiara, ktorá rozpad spoločného štátu iniciovala, nedokázala Slovensko začleniť do európskych a atlantických štruktúr.konštatoval Hrabko.Európska komisia podľa Hrabka dlhodobo komunikovala s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom (Smer-SD) svoje výhrady k novele trestných kódexov a Slovenská republika na tieto výhrady reagovala špeciálnou novelou, ktorú ešte v druhom čítaní doťahovala prostredníctvom koaličného pozmeňujúceho návrhu.reagoval Hrabko na schválenienovely trestných kódexov v Národnej rade (NR) SR.V kontexte najbližších týždňov preto ďalšie pripomienky zo strany EÚ neočakáva.zhrnul Hrabko.Opozičné KDH predstavilo vlastné priority na zmenu Ústavy SR. Jednomyseľne sa na nich v utorok (16. 7.) uznieslo predsedníctvo hnutia.upozornil Hrabko. Bude na vládnej koalícii a najmä premiérovi Ronertovi Ficovi (Smer-SD), s akým návrhom príde a začne o ňom rokovať. Podľa Hrabka je však pre opozičné KDH spolupráca s vládnou koalíciou v tomto čase riskantná a musí zvážiť, či mu prípadné zmeny ústavných formulácií stoja za riziko straty časti voličov.upozornil Hrabko.