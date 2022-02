HRABKO: Interpretačnú doložku k zmluve s USA môže pripojiť aj NRSR

Omikron a koaličná zmluva

Bratislava 5. februára (Teraz.sk) – Potom, ako pripojila k obrannej zmluve s USA interpretačnú doložku americká strana a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, tak môže urobiť aj Národná rada (NR) SR. V diskusii na TASR TV na to upozornil publicista Juraj Hrabko.Slovenská republika a Spojené štáty vo štvrtok večer (v noci na piatok SEČ) v americkom Washingtone podpísali dohodu o obrannej spolupráci (DCA). Signatárom za Slovensko bol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), za USA šéf diplomacie Antony Blinken. Zmluvu musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou SR. Podľa viacerých zdrojov z parlamentu by dohoda o obrannej spolupráci s USA by mohla prísť do NR SR už v utorok (8. 2.).reaguje Hrabko. Zároveň dodáva, že parlament môže k zmluve pridať vlastnú interpretačnú doložku.pripomína.Verejná diskusia k obsahu zmluvy sa podľa neho začala neskoro a dnes prebieha vo fáze, keď sa už na ňom nedá nič meniť.povedal.Schválenie zmluvy v parlamente sa podľa neho snaží svojimi vyhláseniami snaží podporiť aj prezidentka.poznamenal.Omikronová pandemická vlna sa podľa Hrabka bude u nás správať podobne ako v krajinách, ktorými už prešla. Dá sa teda očakávať prudký nárast počtu nakazených, ale rovnako rýchlo by mal potom prísť následný pokles.poznamenal Hrabko.dodal.Podľa ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča sa koaličná rada dohodla na tom, že treba upraviť koaličnú zmluvu tak, aby ministerka spravodlivosti Mária KolíkováSkutočnosť, že sa politická realita dlhodobo rozchádza so znením koaličnej zmluvy, je problémom aj podľa Hrabka.upozornil Hrabko.uzavrel publicista.