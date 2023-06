HRABKO: Je len malá šanca, že parlament dá dôveru prezidentkinej vláde

Bratislava 15. júna (Teraz.sk) – Je len malá šanca, že parlament vysloví dôveru vláde premiéra Ľudovíta Ódora, lebo by tým zároveň vyslovil dôveru aj rozhodnutiu prezidentky Zuzany Čaputovej kabinet v aktuálnom zložení vymenovať. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Poslanci sú podľa neho v skutočnosti už od decembra v kampani do parlamentných volieb a strany evidujú aj to, že bezprostredne po voľbách parlamentných sa začne kampaň do volieb hlavy štátu.konštatoval Hrabko.Pokiaľ parlament vláde dôveru nevysloví, prezidentka ju podľa neho formálne odvolá a následne by mala vládu Ľudovíta Ódora poveriť vedením štátu až do nástupu nového kabinetu.dodal.Je potrebné, aby inštitúcie štátu v období pred voľbami normálne fungovali, čo je podľa Hrabka jedna z výziev, ktoré pred úradníckou vládou stoja.poznamenal Hrabko.Preto podľa neho nie je prekvapením, že je programové vyhlásenie vlády Ľudovíta Ódora menej obsiahle, ako podobné dokumenty jej predchodkýň.povedal.Z ústavného hľadiska je podľa neho programové vyhlásenie vlády dôležitý dokument, keďže na jeho základe je vláda do 30 dní od svojho vymenovania povinná požiadať parlament o vyslovenie dôvery. Z politického hľadiska je podľa neho význam programového vyhlásenia vlády skôr preceňovaný a množstvo cieľov zapísaných v programových vyhláseniach doterajších vlád nebolo nikdy naplnených.Čo sa týka ďalšieho priebehu poslednej riadnej schôdze parlamentu v tomto volebnom období, podľa Hrabka sa dá očakávať vysoká miera chaosu, keďže podobne prebiehala už predposledná, májová schôdza Národnej rady (NR) SR.pripomenul.Vláda požiadala parlament aj o dve skrátené legislatívne konania a podľa Hrabka bude zaujímavé sledovať, či parlament úradníckej vláde v týchto otázkach vyjde v ústrety. Zároveň upozornil, že posledná riadna schôdza nemusí byť poslednouschôdzou poslancov v tomto volebnom období.poznamenal. Parlament by to podľa neho v takomto prípade pravdepodobne riešil zvolaním mimoriadnej schôdze. Takéto rokovanie je predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) povinný zvolať do siedmych dní na základe žiadosti aspoň tridsiatich poslancov.