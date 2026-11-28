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HRABKO: Je lepšie prijať kompromisný rozpočet EÚ, ako žiadny nemať
Okolo rozpočtu sú vždy tance, veď si stačí pripomenúť, aké tance vládli okolo schvaľovania nášho, teda slovenského rozpočtu, povedal v TASR TV J. Hrabko (správa, PODCAST, VIDEO).
Autor Teraz.sk
Bratislava 28. novembra (Teraz.sk) – Je lepšie dosiahnuť dohodu na takom rozpočte Európskej únie (EÚ) na roky 2028 až 2034, s ktorým bude každý štát do istej miery nespokojný, ako žiadny rozpočet nemať. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Mimoriadny summit EÚ v Bruseli venovaný budúcemu dlhodobému rozpočtu Únie vo štvrtok neskoro večer predčasne ukončili bez dohody. Summit bol pôvodne plánovaný ako dvojdňový (26. – 27. novembra), no lídri sa zhodli, že v piatok už v rokovaniach nebudú pokračovať. „Okolo rozpočtu sú vždy tance, veď si stačí pripomenúť, aké tance vládli okolo schvaľovania nášho, teda slovenského rozpočtu, a to si treba vynásobiť takmer 30 krajinami, ktoré sú v Európskej únii,“ reagoval Hrabko.
Každý štát má svoje priority, členské štáty s podobnými prioritami sa podľa neho spájajú do skupín, ktoré presadzujú tieto priority v rokovaniach spoločne. Ak budú rokovania úspešné, podľa Hrabka bude musieť každý štát, vrátane Nemecka, v niečom zo svojich požiadaviek ustúpiť. „Rozpočet je potrebný a bolo by oveľa väčšou chybou nemať žiadny rozpočet na toto obdobie, ako mať rozpočet, na ktorom sa dohodnú všetci, hoci aj so zaťatými zubami,“ konštatoval Hrabko.
Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
Za pozitívum označil fakt, že aj Slovensko sa snaží pred kľúčovými rokovaniami koordinovať svoj postup s krajinami, ktoré majú podobné priority. Za príklad takéhoto postupu označil rokovanie V4 spolu s Rakúskom pred posledným európskym summitom. „To sa, myslím si, ani inak nedá hodnotiť, ako pozitívne. Dali sa dohromady krajiny V4 plus Rakúsko. Vidíme, že to bola pragmatická téma a prakticky sa na nej zhodli. Aký bude výsledok, uvidíme, pretože ak sa V4 a plus hocikto na niečom zhodne, ešte to neznamená, že bude úspešné. Tobôž nie, čo sa týka rozpočtu,“ povedal Hrabko.
Na margo vyjadrenia ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), podľa ktorého sa slovenskému predsedníctvu podarilo vniesť do rokovaní V4 novú dynamiku, Hrabko reagoval, že určité zvýšenie dynamiky je evidentné. Slovenské predsedníctvo sa podľa neho snaží dávať na rokovací stôl témy, na ktorých sa lídri všetkých štyroch štátov môžu zhodnúť. „A všetko ostatné, kde sú tie záujmy iné, sa odsunie bokom,“ poznamenal.
Vypočujte si rozhovor s J. Hrabkom vo forme PODCASTU:
Hoci je vyjednávacia sila V4 vyššia ako sila jednotlivých jej členov, v Európskej únii ani to nemusí stačiť a V4 musí podľa Hrabka hľadať pre svoje priority aj ďalšiu podporu, čo je vidieť aj na aktuálnej otázke rozpočtu EÚ. Pripomenul, že napríklad záujmy čistých prispievateľov do rozpočtu EÚ sú prirodzene iné, ako záujmy krajín, ktoré, podobne ako Slovensko, z rozpočtu dostávajú viac zdrojov, ako doň vkladajú. „Každý bude musieť ustúpiť,“ zdôraznil Hrabko.
Na iniciatívu prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý apeluje na parlament, aby schválil legislatívu, ktorá umožní Ozbrojeným silám SR účinnejšie reagovať na bezpečnostné hrozby a chrániť vzdušný priestor Slovenska, Hrabko reagoval, že teoreticky by Národná rada SR takúto legislatívu ešte v tomto volebnom období schváliť mohla, otázkou je, či na to ešte bude politická vôľa. Dodal, že šanca by bola vyššia, ak by potrebné novely zákonov vypracoval rezort obrany, ktorý má bezpečnosť nášho územia vo svojej gescii.
Mimoriadny summit EÚ v Bruseli venovaný budúcemu dlhodobému rozpočtu Únie vo štvrtok neskoro večer predčasne ukončili bez dohody. Summit bol pôvodne plánovaný ako dvojdňový (26. – 27. novembra), no lídri sa zhodli, že v piatok už v rokovaniach nebudú pokračovať. „Okolo rozpočtu sú vždy tance, veď si stačí pripomenúť, aké tance vládli okolo schvaľovania nášho, teda slovenského rozpočtu, a to si treba vynásobiť takmer 30 krajinami, ktoré sú v Európskej únii,“ reagoval Hrabko.
Každý štát má svoje priority, členské štáty s podobnými prioritami sa podľa neho spájajú do skupín, ktoré presadzujú tieto priority v rokovaniach spoločne. Ak budú rokovania úspešné, podľa Hrabka bude musieť každý štát, vrátane Nemecka, v niečom zo svojich požiadaviek ustúpiť. „Rozpočet je potrebný a bolo by oveľa väčšou chybou nemať žiadny rozpočet na toto obdobie, ako mať rozpočet, na ktorom sa dohodnú všetci, hoci aj so zaťatými zubami,“ konštatoval Hrabko.
Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
Za pozitívum označil fakt, že aj Slovensko sa snaží pred kľúčovými rokovaniami koordinovať svoj postup s krajinami, ktoré majú podobné priority. Za príklad takéhoto postupu označil rokovanie V4 spolu s Rakúskom pred posledným európskym summitom. „To sa, myslím si, ani inak nedá hodnotiť, ako pozitívne. Dali sa dohromady krajiny V4 plus Rakúsko. Vidíme, že to bola pragmatická téma a prakticky sa na nej zhodli. Aký bude výsledok, uvidíme, pretože ak sa V4 a plus hocikto na niečom zhodne, ešte to neznamená, že bude úspešné. Tobôž nie, čo sa týka rozpočtu,“ povedal Hrabko.
Na margo vyjadrenia ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), podľa ktorého sa slovenskému predsedníctvu podarilo vniesť do rokovaní V4 novú dynamiku, Hrabko reagoval, že určité zvýšenie dynamiky je evidentné. Slovenské predsedníctvo sa podľa neho snaží dávať na rokovací stôl témy, na ktorých sa lídri všetkých štyroch štátov môžu zhodnúť. „A všetko ostatné, kde sú tie záujmy iné, sa odsunie bokom,“ poznamenal.
Vypočujte si rozhovor s J. Hrabkom vo forme PODCASTU:
Hoci je vyjednávacia sila V4 vyššia ako sila jednotlivých jej členov, v Európskej únii ani to nemusí stačiť a V4 musí podľa Hrabka hľadať pre svoje priority aj ďalšiu podporu, čo je vidieť aj na aktuálnej otázke rozpočtu EÚ. Pripomenul, že napríklad záujmy čistých prispievateľov do rozpočtu EÚ sú prirodzene iné, ako záujmy krajín, ktoré, podobne ako Slovensko, z rozpočtu dostávajú viac zdrojov, ako doň vkladajú. „Každý bude musieť ustúpiť,“ zdôraznil Hrabko.
Na iniciatívu prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý apeluje na parlament, aby schválil legislatívu, ktorá umožní Ozbrojeným silám SR účinnejšie reagovať na bezpečnostné hrozby a chrániť vzdušný priestor Slovenska, Hrabko reagoval, že teoreticky by Národná rada SR takúto legislatívu ešte v tomto volebnom období schváliť mohla, otázkou je, či na to ešte bude politická vôľa. Dodal, že šanca by bola vyššia, ak by potrebné novely zákonov vypracoval rezort obrany, ktorý má bezpečnosť nášho územia vo svojej gescii.