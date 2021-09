HRABKO: Je to skôr koaličný rokovací kolotoč, než koaličná kríza

Odvolávacie schôdze

Návšteva pápeža

Bratislava 10. septembra (Teraz.sk) – Aktuálne dianie v koalícii podľa publicistu Juraja Hrabka viac pripomína rokovací kolotoč, než reálnu koaličnú krízu.povedal v diskusii na TASR TV.Na druhej strane, zásadná podmienka lídra SaS Richarda Sulíka, aby Mária Kolíková aj po odchode z hnutia Za ľudí ostala ministerkou spravodlivosti, je podľa Hrabka zatiaľ iba v rovine vyjednávacej pozície SaS.upozornil Hrabko.Ak teda koaliční partneri akceptujú požiadavku SaS, budú podľa Hrabka musieť otvoriť koaličnú dohodu a v takom prípade sú otvorené aj všetky ostatné pozície.upozornil.Hoci predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) chcel ešte preveriť možnosť, že by hnutiu Za ľudí aj po prestupe skupiny poslancov do poslaneckého klubu SaS ostal parlamentný klub, podľa Hrabka to po poslednej novele rokovacieho poriadku možné nie je.povedal Hrabko.Na margo opakovaného podávania žiadostí o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s cieľom odvolávať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), Hrabko konštatoval, že koalícia na začiatku zle prečítala situáciu a rozhodla sa prvú mimoriadnu schôdzu odsunúť obštrukciou. Teraz jej už neostáva nič iného, len to opakovať, až kým sa táto agenda neprerokuje na riadnej schôdzi Národnej rady SR.odhadol Hrabko.Na margo návštevy pápeža Františka na Slovensku, ktorá prebehne 12. až 15. septembra, Hrabko povedal, že v tejto chvíli už nejde ani tak o to, koľko sa jej zúčastní ľudí, ako o to, aby prebehla bez komplikácií a podľa plánovaného programu.uzavrel Hrabko.