HRABKO O KAMPANI: Mečiar mal Dzurindu, Dzurinda Fica. Fico nemá nikoho

Čo je to predvolebná kampaň?

-predvolebná kampaň je činnosť politických strán a hnutí, ktorú vyvíjajú spravidla za úhradu v prospech alebo neprospech politických strán a hnutí kandidujúcich vo voľbách. Podľa toho, či ide o pozitívnu alebo negatívnu kampaň,

-kampaň sa začína dňom kedy, je zverejnené vyhlásenie predsedu parlamentu o termíne konania volieb a končí sa začiatkom predvolebného moratória 48 hodín pred voľbami,

-na kampaň môžu strany minúť maximálne tri milióny eur vrátane DPH, do tejto sumy sa zarátavajú výdavky na reklamu minuté 180 dní pred začiatkom a potom počas predvolebnej kampane. Strany sú povinné požívať transparentný účet, aby bolo financovanie kampane kontrolovateľné.

Kampane strán

Bratislava 8. februára (Teraz.sk) – Dominantní slovenskí politickí lídri minulosti mali podľa publicistu Juraja Hrabka zvyčajne svojho pandanta, ktorý proti nim bojoval a po čase ich pri moci vystriedal.povedal Hrabko v Tablet.tv pri hodnotení aktuálnej predvolebnej kampane.tvrdí Hrabko. Dodal, že chýba aj jasná predstava politických hráčov o variantoch povolebného vývoja.upozornil Hrabko.Napríklad v susednom Rakúsku mohla po niekoľkých mesiacoch rokovaní vzniknúť vláda z dvoch hodnotovo úplne odlišných subjektov, Rakúskej ľudovej strany a strany Zelených. Na Slovensku by bolo niečo podobné problematickejšie, keďže sa príliš veľa subjektov už pred voľbami široko zaviazalo neísť do vlády so svojimi oponentami.poznamenal Hrabko.Dodal, že ho prekvapilo aj rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej akceptovať výzvu predsedu NR SR a SNS Andreja Danka a stretnúť sa s ním a premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) na tému Istanbulského dohovoru. Podľa Hrabka tým tiež svojim spôsobom vstúpila do kampane.na široko pociťovanú potrebu zmeny zareagoval volebným prísľubomreagoval Hrabko.odpovedal na otázku, kto je hlavnou straníckou osobnosťou kampane.upozornil Hrabko.na billboardoch promovala konkrétne opatrenia, ktoré presadila, od zvýšenia minimálnych dôchodkov, zníženia niektorých daní až po rekreačné poukazy. Aktuálne vyšla s heslom, že zmeny nesľubuje, ale robí.upozornil Hrabko.Zverejnenie súkromných rozhovorov Andreja Danka, na ktorých si s ním Alena Zsuzsová dohaduje stretnutie, podľa Hrabka SNS poškodilo, aj keď neobsahujú žiadnu politiku a k stretnutiu napokon nedošlo.dodal Hrabko. Ťahúňom kampane SNS je podľa neho jednoznačne Andrej Danko.Pôvodná dohoda medzia Stranou maďarskej komunity (SMK) podľa Hrabka dávala obom stranám takmer stopercentnú šancu dostať sa do parlamentu, predsedníctvo SMK však už vyrokovanú dohodu prekvapivo zamietlo. Samostatne budú mať podľa Hrabka obe strany šance omnoho menšie.povedal.povedal Hrabko.dodal na margo kampane Mosta-Híd, ktoré je tradične namierená proti nacionalizmu a na podporu menšín.Ťahúňom kampane je minister dopravy Árpád Érsek, zapája sa aj predseda Béla Bugár.Aktuálne má pomerne veľkú dynamiku kampaň strany, v poslednom prieskume sa zaradili na druhé miesto za Smer-SD. Na otázku, Na otázku, či Matovič môže z tohto dôvodu očakávať pokus o kompromitáciu z Kočnerových archívov, Hrabko reagoval, že skôr nie a ak by aj prišla, líder OĽaNO sa s takýmto útokom vie vysporiadať.poznamenal Hrabko.uzavrel Hrabko.V kampani sa podľa neho darí aj stranepoznamenal.povedal. Kotlebovci sa podľa neho bez problémov dostávajú pravidelne do médií v súvislosti s protidemonštráciami ich oponentov. Reálne môžu podľa Hrabka dosiahnuť lepší volebný výsledok ako v prieskumoch.Hlavnoukampane hnutia Sme rodina je podľa Hrabka Boris Kollár. Témami ostali odpor k prijímaniu migrantov a exekučná amnestia, pribudli návrhy sociálnych opatrení a investičný program výstavby nájomných bytov.odhadol Hrabko.zhrnul.aktuálne stavia na silnom ekonomickom programe orientovanom na riešenia a nie len deklaráciu predvolebných sľubov. Podľa Hrabka sú na Slovensku vlády zväčša koaličné a teda žiadna strana nenaplní celý svoj program.povedal. Aj keď si väčšina ľudí program nepreštuduje, líder kampane Richard Sulík ho môže prezentovať v predvolebných debatách.Z mimoparlamentných strán je preferenčne najsilnejšia koalícia Progresívne Slovensko/SPOLU-občianska demokracia a stranaAndreja Kisku. Kiskovci mobilizujú heslompoznamenal Hrabko.dodal.upozornil Hrabko.Za programovú je možné považovať aj koalíciu, ktorá svoje návrhy reforiem zhrnula v obsiahlom dokumente Bod zlomu. Mobilizačná fáza kampane však nie je postavená na reformách, ale vo vytváraní tlaku na Kotlebovcov-ĽS NS. Heslom koalície jepoznamenal Hrabko. Dodal, že koalícii nestačí na vstup do parlamentu päť percent, ale potrebuje ich až sedem.povedal Hrabko na margo politiky predseduAlojza Hlinu. Jeho energický a neortodoxný prístup dáva KDH šancu získať voličov, akých predtým nemalo, hrozí však stratou časti starých voličov.upozornil Hrabko.dodal.upozornil Hrabko.povedal.Tesne pod piatimi percentami v prieskumoch sú, s určitým odstupom nasledujeŠtefana Harabina,Eduarda Chmelára aposilnená o bývalých poslancov SaS.povedal Hrabko.