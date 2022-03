HRABKO: Keď budeme reálne ohrození, ochrana vojsk NATO tu už má byť

Bratislava 19. marca (Teraz.sk) – Od parlamentného hlasovania o predsunutej prítomnosti vojsk NATO na východnej hranici Slovenska po reálne etablovanie vojsk a techniky v určených lokalitách uplynie čas, ktorý by v prípade bezprostredného ohrozenia Slovensko nemuselo mať. Preto je správne, že Národná rada (NR) SR odsúhlasila predsunutú prítomnosť aliančných vojsk už teraz. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Reagoval tým na argumenty poslancov opozičného Smeru-SD, z ktorých predsunutú prítomnosť vojsk NATO v parlamente podporil iba Jaroslav Baška. Ostatní sa zdržali hlasovania s tým, že umiestnenie aliančných vojsk na našom území by podporili len v prípade bezprostredného ohrozenia Slovenska.tvrdí Hrabko.Aj poslanci Smeru-SD sa však 24. februára v parlamente postavili za uznesenie, ktorým NR SR odsúdila ruský útok na Ukrajinu a žiadala bezodkladné stiahnutie ruských vojsk z územia Ukrajiny.upozornil Hrabko.Na margo dialógu slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej s českou hlavou štátu, Milošom Zemanom, Hrabko povedal, že iba potvrdzuje dlhoročnú tradíciu spolupráce medzi našimi dvoma štátmi. Prezidentka v telefonáte poďakovala českej strane za podporu, vrátane účasti na kontingente aliančných vojsk na východe Slovenska. Zeman podľa nej reagoval, že to považuje zaČeská a Slovenská republika podľa Hrabka spolupracujú aj na riešení migračnej vlny z Ukrajiny. Česká strana však podľa Hrabka s opatreniami prichádza často skôr a Slovensko sa nimi inšpiruje.upozornil publicista.Pre spoluprácu s ruskou vojenskou rozviedkou polícia obvinila dve osoby pre vyzvedačstvo a prijímanie úplatku. Okrem Pavla B. ide aj o dopisovateľa dnes už štátom zablokovaného webu Bohuša G.reagoval Hrabko.dodal.Skutočnosť, že Európska únia, vrátane Slovenska, nakupuje ruský plyn a ropu aj v čase, keď Ruská federácia útočí na Ukrajinu, je podľa Hrabka dôsledkom nedostatočnej snahy o diverzifikáciu zdrojov v uplynulých rokoch.upozornil.Európsky plán na vytvorenie alternatívy k ruským zdrojom v priebehu piatich rokov Hrabka prekvapil.konštatoval. Zároveň upozornil, že takáto masívna diverzifikácia zdrojov musí byť celoeurópskou témou.tvrdí.uzavrel Hrabko.