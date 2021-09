HRABKO: Koalícia bez hnutia Sme rodina je politicky nereálna

Koronavírus a Aliancia

Bratislava 25. septembra (Teraz.sk) – Hoci matematicky vychádza, že by vládna koalícia mohla pokračovať aj bez hnutia Sme rodina, s podporou 76 zákonodarcov, v praxi takéto vládnutie nie je reálne. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Pripomenul, že ľudia môžu ochorieť, môžu byť na služobných cestách, konkrétni jednotlivci môžu mať rôzne názory na prijímanú legislatívu, čo podľa Hrabka pri krehkej väčšine o jediného poslanca vytvára značné riziko neúspechov pri hlasovaniach.poznamenal Hrabko.Iná situácia by podľa neho bola, ak by mala koalícia oficiálne 76 členov, ale pri reálnych hlasovaniach by ju podporovala aj časť nezávislých poslancov, ktorí sa k nej oficiálne nehlásia.Aktuálne správanie koalície podľa Hrabka vykazuje znaky bezradnosti. Hoci viacerí koaliční lídri hovorili o potrebe urgentných legislatívnych zmien, nepredložili ich do parlamentu najrýchlejšou cestou, teda poslaneckým návrhom, ale založili na ich vypracovanie komisiu.poznamenal Hrabko.Na druhej strane je podľa neho potrebné oceniť, že Komisia pre obnovu dôvery v právny štát funguje transparentne, sú známe mená jej členov a aj to, že s výnimkou dvoch zástupcov Špecializovaného trestného súdu sa jej práce nezúčastňujú zástupcovia sudcovského stavu. Rozhodnutie Ústavného súdu SR, aj Najvyššieho súdu SR nenominovať do nej zástupcov podľa Hrabka vyplýva zo špecifického nezávislého postavenia súdnej moci v ústavnom systéme.povedal.Väčším problémom by však podľa neho bolo, ak boli legislatívne zmeny prijímané účelovo, len preto, že časť koaličných poslancov nesúhlasí s konkrétnym rozhodnutím generálneho prokurátora Maroša Žilinku.pripomenul Hrabko. Dodal, že Žilinka využitím paragrafu 363 Trestného poriadku len naplnil svoju zákonnú kompetenciu, ktorú by len ťažko mohli suplovať súdy.povedal Hrabko.Na margo rozbiehajúcej sa jesennej vlny pandémie Hrabko povedal, že je diametrálne odlišná od minulého roka.povedal.Na druhej strane, zaočkovanosť časti obyvateľstva, ako aj fakt, že ďalší ľudia chorobu už fyzicky prekonali podľa neho dáva nádej, že vysoké čísla nakazených neprinesú kolaps nemocníc.S názorom, že hromadné septembrové podujatia ako návšteva pápeža Františka či letecké dni významne neprispeli k šíreniu vírusu, Hrabko nesúhlasí.upozornil Hrabko.Orgány Strany maďarskej komunity aj Mosta-Híd napokon odsúhlasili zlúčenie so stranou Spolupatričnosť do spoločného subjektu s názvom Aliancia – Szövetség.upozornil Hrabko.