HRABKO: Koalícia je z hľadiska počtu poslancov stále v dobrej kondícii

Bratislava 20. februára (Teraz.sk) – Odchod Miroslava Kollára z poslaneckého klubu hnutia Za ľudí podľa publicistu Juraja Hrabka nemusí byť v najbližších týždňoch posledným oslabením vládnej koalície.povedal Hrabko v diskusii na TASR TV.Výzvu lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho na demisiu vlády a začiatok rokovaní o vytvorení úradníckeho kabinetu považuje Hrabko za platonickú.zdôraznil Hrabko.Prezidentka Zuzana Čaputová podľa neho nemá žiadnu ústavnú kompetenciu, ktorou by mohla vládu tlačiť k demisii.“ uviedol Hrabko.Prezidentkinu kritiku vládnej politiky v boji proti pandémii ochorenia COVID-19 pritom vníma ako oprávnenú.povedal Hrabko.Napriek tom si nemyslí, že by mal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) odstúpiť z funkcie.“ poznamenal Hrabko.Na margo diskusie o možnosti očkovania ruskou vakcínou Sputnik V zdôraznil, že má byť pragmatická a geopolitika do nej nepatrí.povedal.Na margo aktuálneho 30. výročia podpisu deklarácie o spolupráci v Maďarskom Vyšehrade Hrabko povedal, že združenie V3 a neskôr V4 zohráva dodnes v našom priestore pozitívnu úlohu.zhrnul Hrabko.