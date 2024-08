HRABKO: Koalícia nemusí mať veľké obavy z návratu Korčoka do politiky

Bratislava 3. augusta (Teraz.sk) – Koaličné strany nemusia mať veľké obavy z eventuálneho návratu prezidentského kandidáta Ivana Korčoka do domácej politiky, v úlohe straníckeho lídra by výrazným hráčom nebol. V TASR TV to pri hodnotení najdôležitejších udalostí prvého polroka 2024 povedal publicista Juraj Hrabko.Dodal, že ak by mal Ivan Korčok vážny záujem o vstup do straníckej politiky, zodpovedajúce aktivity by rozbehol bezprostredne po prezidentských voľbách, kedy jeho meno v povedomí voličov najviac rezonovalo.povedal Hrabko.Dlhoročná úspešná diplomatická kariéra Ivana Korčoka podľa neho nie je zárukou, že by sa dokázal presadiť na domácej politickej scéne.konštatoval Hrabko.Prezidentské voľby podľa nebo potvrdili, že minuloročné parlamentné voľby nepriniesli náhodný výsledok, ale reflektovali reálne rozloženie voličských preferencií.konštatoval Hrabko.Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) zasa podľa neho voliči rozhodli o tom, ako si predstavujú rozloženie politickej reprezentácie Slovenska v EP.poznamenal Hrabko na margo rozdelenia politických funkcií, ktoré podľa neho obišlo tretiu najsilnejšiu parlamentnú frakciu.povedal.Za udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila a ďalej bude ovplyvňovať slovenskú politiku, označil Hrabko pokus o atentát na premiéra.konštatoval. Dodal, že podľa neho sa táto udalosť môže negatívne podpísať na prijímaní zákonov, ktoré obmedzia právo ľudí na zhromažďovanie.poznamenal.V júli slovenskú politiku rozvírila správa, že Ukrajina jednostranne zastavila dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba od spoločnosti Lukoil, čo poškodí najmä Slovensko a Maďarsko. Oba štáty už avizovali, že voči Ukrajine uplatnia sankcie.konštatoval Hrabko.Keďže problém vznikol z politických dôvodov, aj jeho riešenie je podľa Hrabka v rukách politikov.poznamenal Hrabko. Dodal, že ak je pravda, že Ukrajina konala s tichým súhlasom Európskej komisie, tak sa pomoci z európskej strany dočkáme len ťažko.