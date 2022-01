HRABKO: Koalícia na zmenu ústavy nepotrebuje okrúhly stôl

Bratislava 6. januára (Teraz.sk) – Koalícia disponuje v parlamente ústavnou väčšinou a na zmenu ústavy s cieľom umožniť skrátenie volebného obdobia referendom alebo ústavným zákonom nepotrebuje okrúhly stôl. Na druhej strane, ak ústavná zmena nezíska podporu koaličných strán, žiadny okrúhly stôl ju presadiť nedokáže. Na margo ambície predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) zvolať na túto tému rokovanie okrúhleho stola, to v TASR TV povedal publicista Juraj Hrabko.Rozhodnutie zvolať okrúhly stôl za účasti predsedu Ústavného súdu SR Ivana Fiačana a predstaviteľov všetkých parlamentných strán avizoval Kollár potom, ako téma neuspela na Koaličnej rade.povedal Kollár v rozhovore pre TASR.reagoval Hrabko s tým, že ak by sa Boris Kollár pokúsil hľadať podporu pre zmenu ústavy u Roberta Fica, napokon na to nedoplatí Fico, ale Kollár.Na margo výhrad lídra OĽaNO a ministra financií Igora Matoviča, podľa ktorého SaS ignoruje tú časť Koaličnej zmluvy, na základe ktorej patrí rezort spravodlivosti hnutiu Za ľudí, Hrabko poznamenal, že z Koaličnej zmluvy sa nedajú vyberať. Buď platí celá, alebo vôbec.povedal.Apel prezidentky, aby sme sa nedali vyprovokovať k nenávisti, z nás robí spojencov v upokojovaní spoločenskej atmosféry, povedal premiér Eduard Heger (OĽANO) v reakcii na novoročný prejav prezidentky Zuzany Čaputovej. Hrabko reaguje, že vzhľadom na popularitu prezidentky je pre premiéra výhodné, ak ich ľudia vnímajú ako spojencov.poznamenal Hrabko.Na Slovensku sa začalo zálohovanie plastových fliaš a plechoviek. Počas prechodného obdobia do júna sa bude týkať len obalov s označením. Výška zálohy bude jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 centov. Zálohu spotrebiteľ zaplatí pri kúpe nápoja, pri vrátení obalu ju dostane v plnej výške naspäť, pričom ju môže využiť na zľavu z ďalšieho nákupu, alebo si zobrať hotovosť.reaguje Hrabko. Na rozdiel od prázdnej plastovej fľaše alebo plechovky, 15 centov podľa neho človek len tak ľahko neodhodí.povedal Hrabko.Kým si ľudia zvyknú, môže podľa neho dochádzať k drobným problémom, napríklad ak zákazník nepočíta s tým, že obal je zálohovaný a dozvie sa to až pri pokladni.uzavrel Hrabko.