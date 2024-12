HRABKO: Koalícia sa možno blíži k dohode na voľbe predsedu NR SR

Bratislava 7. decembra (Teraz.sk) – Existujú politické signály, podľa ktorých sa koalícia blíži k dohode na obsadení postu predsedu Národnej rady (NR) SR. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Voľba predsedu parlamentu by podľa neho mohla byť súčasťou balíka riešení, ktoré môže predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) použiť na zabezpečenie koaličnej väčšiny v NR SR.konštatoval Hrabko.Za signál o blížiacej sa dohode na voľbe predsedu parlamentu považuje napríklad súhlas zastupujúceho predsedu NR SR Petra Žigu (Hlas-SD) so zahraničnou cestou podpredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) do Ruskej federácie.uviedol Hrabko.Na margo diskusie medzi SNS a Hlasom-SD o tom, kto by mal byť kandidátom tejto strany na pozíciu predsedu parlamentu, Hrabko povedal, že podľa koaličnej zmluvy je právom Hlasu-SD vybrať kandidáta.pripomenul. Dodal, že vládnej koalícii vo všeobecnosti neprospieva, ak si jej predstavitelia posielajú stanoviská k personálnym otázkam cez médiá.Na druhej strane, politický význam hlasovania všetkých 79 poslancov vládnej koalície za zákon o štátnom rozpočte, by Hrabko nepreceňoval.konštatoval.Hrabko uznáva, že by bolo politicky racionálne, keby pnutia medzi poslancami zvolenými na kandidátnej listine SNS dokázali títo poslanci vyriešiť medzi sebou, ale neočakáva to.konštatoval Hrabko. A ak sa títo poslanci nedohodnú medzi sebou, bude podľa neho nútený do riešenia problému vstúpiť premiér.uzavrel Hrabko.