HRABKO: Koalícia sa potrebuje dohodnúť naozaj, nie iba džentlmensky

Návšteva pápeža a koronavírus

Bratislava 17. septembra (Teraz.sk) – Pred Slovenskom stoja veľké výzvy v podobe nepriaznivého vývoja verejných financií a nastupujúcej jesennej vlny pandémie, preto by mali vládne strany v čo najkratšom čase prekonať aktuálne politické problémy, vrátane ukončenia vojny policajtov a nového nastavenia pomerov v koalícii. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.povedal Hrabko. Na druhej strane, ak chce koalícia naďalej vládnuť, inú cestu ako vzájomnú dohodu podľa neho nemá.Rozhodnutie poslancov zo strany Hlas-SD stiahnuť z parlamentu návrh na vyslovovanie nedôvery ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej, považuje Hrabko za takticky správny. Parlament by totiž podľa neho návrh nepodporil a tým by nepriamo vyslovil ministerke dôveru v novej pozícii, kedy už nie je členkou ministerského klubu Za ľudí, ale SaS.Hrabko neočakáva, že by parlament vyslovil nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) a nepokladá za pravdepodobné, že by o jeho výmenu požiadal premiér Eduard Heger (OĽaNO).povedal.Za jediné pozitívne riešenie situácie v bezpečnostných zložkách považuje Hrabko vládu zákona, kedy sa neprihliada na, ale len na skutkový stav.Popri koaličných a opozičných návrhoch na legislatívne zmeny by mala na aktuálnej schôdzi NR SR zaznieť aj správa prezidentky Zuzany Čaputovej o stave republiky. Podľa Hrabka by však každý akceptoval, ak by sa, vzhľadom na úmrtie v rodine, rozhodla prednesenie správy odložiť.konštatoval Hrabko.Za satisfakciu pre prezidentku označil Hrabko jej stretnutia s pápežom Františkom. Pripomenul negatívne postoje niektorých predstaviteľov cirkvi k jej osobe v čase, keď na post hlavy štátu kandidovala.konštatoval Hrabko.poznamenal.Na druhej strane, návšteva pápeža, ale aj začiatok školského roka, či návrat ľudí z dovoleniek sú rizikovými faktormi z hľadiska šírenia koronavírusu.poznamenal Hrabko.Prípravu Slovenska na jesennú vlnu pandémie považuje za slabú. Spoliehame sa podľa neho najmä na zaočkovanosť a na to, že časť obyvateľstva už chorobu priamo prekonala.uzavrel Hrabko.