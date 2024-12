HRABKO: Koalícii chýbali poslanci, opozícia neponúka alternatívu

Bratislava 28. decembra (Teraz.sk) – V priebehu druhého polroka 2024 koalícii pribúdali v parlamente problémy s uznášaniachopnosťou pléna, snaha opozície využiť ich však bola platonická a prejavila sa skôr zvýšeným počtom tlačových konferencií ako ponukou životaschopnej programovej alternatívy. Pri hodnotení politických udalostí 2. polroka 2024 to v TASR TV povedal publicista Juraj Hrabko.Samotnú skutočnosť, že koalícii v parlamente neprešli niektoré jej legislatívne návrhy, Hrabko za problém nepokladá.upozornil. V parlamente sa podľa neho má o návrhoch legislatívy reálne rokovať a návrh, ktorému neverí väčšina z prítomných poslancov, by podľa neho prejsť nemal, hoci si to vyžaduje dohoda z koaličnej rady.povedal Hrabko. Dodal, že na Slovensku sme zvyknutí, že parlament automaticky schváli legislatívu dohodnutú na koaličnej rade, ale v demokracii by to takto fungovať nemalo.Slovensko je podľa neho v zlom stave, na čom sa však podpísala aj neschopnosť opozície vytvoriť životaschopnú programovú alternatívu k vládam Smeru-SD.pripomenul Hrabko.Aj dnes sa podľa neho opozičné strany sústreďujú najmä na kritiku vlády Roberta Fica, ale konkurenčné programové riešenia ponúkajú minimálne.Skutočnosť, že zákon o štátnom rozpočte podporilo všetkých 79 pôvodných vládnych poslancov, podľa Hrabka neznamená, že koalícia je v plnom počte. Keďže za rozpočet bolo rozhodnutých hlasovať všetkých 76 poslancov aktuálnej tesnej koaličnej väčšiny, pre skupinku rebelov okolo Rudolfa Huliaka podľa Hrabka nemalo zmysel hlasovať inak, výsledok by bol tak či onak rovnaký.upozornil Hrabko.Konsolidáciu verejných financií, ktorá bola spojená s otázkou rozpočtu považuje aj Hrabko za nevyhnutnú, jej zvolenú formu však podľa neho kritizuje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.upozornil.Za problém, ktorý sa ťahal v priebehu celého druhého polroka a zatiaľ sa ho nepodarilo vyriešiť, považuje Hrabko neobsadený post predsedu parlamentu. Pripomenul, že podľa koaličnej zmluvy patrí Hlasu-SD a pokiaľ sa členovia koalície nedohodnú inak, mali by postupovať v zmysle tejto zmluvy.uzavrel Hrabko.