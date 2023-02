HRABKO: Koaličná dohoda, koalícia a vládny program v decembri zanikli

Bratislava 25. februára (Teraz.sk) – Jedným z dôvodov na čo najskorší termín predčasných parlamentných volieb je neštandardný stav vládnutia. Koaličná väčšina, koalícia ako taká, koaličná zmluva aj vládny program de facto prestali platiť hlasovaním, ktorým parlament v decembri vyslovil vláde nedôveru. V TASR TV na to upozornil publicista Juraj Hrabko.Zodpovednosť za vládu prevzala prezidentka Zuzana Čaputová, ale práca parlamentu, s výnimkou možnosti vracať schválené zákony na opätovné prerokovanie, v kompetenciách hlavy štátu nie je.konštatuje Hrabko.Ak by sa aj parlament v priebehu októbra zišiel, nikde nie je napísané, že už bude kreovaný nový vládny kabinet.povedal s tým, že aktuálny kabinet je riadením štátu poverený dočasne.Ak by bývalí koaliční politici, ktorí deklarujú vhodnosť skoršieho termínu parlamentných volieb, na mimoriadnej schôdzi parlamentu na budúci týždeň aj reálne zahlasovali v súlade so svojimi vyjadreniami, podľa Hrabka je ešte šanca stihnúť júnový volebný termín.pripomenul Hrabko.Schváleniu skoršieho volebného termínu podľa neho bráni dohoda SaS a OĽANO.zhrnul Hrabko.Na margo výzvy prezidentky Čaputovej, aby sa poslanci v parlamente zdržali chaotického predkladania populistických legislatívnych návrhov, Hrabko povedal, že poslanci ju rešpektovať nebudú.upozornil Hrabko.O zodpovednosť žiadali poslancov na protestoch aj zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).povedal Hrabko.uzavrel.