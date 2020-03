HRABKO komentuje schôdzu NRSR: Imunitu na koronavírus poslanci nemajú

Medzi ustanovujúcou a slávnostnou schôdzou parlamentu je rozdiel. Najviditeľnejším príkladom je, že kým slávnostnú schôdzu možno odložiť, ustanovujúcu nie.



Na jednej strane je mimoriadne potešiteľné, aká solidarita a vzájomná pomoc zavládla medzi ľuďmi v krajine, keď slabším, hoci cudzím ľuďom pomáhajú dobrovoľníci, rôzne združenia, spolky či viaceré samosprávy. A áno, niet dôvodu to nepovedať – obdivuhodná je tiež informačná výdrž premiéra P. Pellegriniho. Oceniť to nedokáže iba ten, kto to oceniť nechce alebo nevie.



Nadnesene povedané, všetkých ľudí dobrej vôle spojilo úsilie poraziť vírus. Ich snahu však môže sťažiť ustanovujúca schôdza parlamentu. Prezidentka Z. Čaputová už oznámila, že sa má konať v piatok, 20. marca 2020. Miesto, deň a hodinu jej konania prináleží oznámiť doterajšiemu predsedovi parlamentu A. Dankovi. Podľa jeho doterajšieho hovorcu sa schôdza uskutoční v budove parlamentu a na ustanovujúcej schôdzi sa musí zúčastniť „aj vláda aj iní štátnici, ktorí tam podľa Ústavy musia byť“.



Nemusia. Ústava ani zákon o rokovacom poriadku parlamentu im účasť v prípade ustanovujúcej schôdze neprikazuje, iba umožňuje. Presnejšie, majú právo sa na tejto schôdzi zúčastniť, ale nie povinnosť. Je v tom rozdiel. Napokon, nebudú na nej nič platní, keďže ustanovujúca schôdza má a bude riešiť iba záležitosti, súvisiace výlučne s funkčnosťou parlamentu – skladanie sľubu poslancov, voľbu funkcionárov, zriaďovanie klubov, výborov atď.



Ako už bolo uvedené, miesto konania ustanovujúcej schôdze vyberá doterajší predseda parlamentu. Nemusí to byť budova parlamentu ani Bratislava, hoci je zatiaľ zrejmé, že nimi budú. Čo však neznamená nič iné, ako dve možnosti: prvou je, že do hlavného mesta prídu nosiči vírusu a druhou, že si vírus z neho odnesú domov.



Ak musia ľudia strpieť obmedzenia prijaté so šírením koronavírusu, mali by toho byť schopní aj poslanci. Žiadne tzv. bezpečnostné či zdravotné opatrenia totiž nedokážu eliminovať hrozbu šírenia vírusu, keď sa stretne a bude komunikovať v jednej miestnosti a budove zhruba 200 ľudí. Ktorí sa následne rozídu domov po celom Slovensku.



Samozrejme, existujú tiež iné riešenia, tie sú však spojené už s istým diskomfortom. Parlament aj štát má k dispozícii miesta, rekreačné a iné zariadenia, v ktorých by sa ustanovujúca schôdza mohla uskutočniť. A na ktorých by poslanci mohli v prípade potreby zotrvať aj dlhšie ako jeden deň.



Ľudia obmedzenia a zákazy zatiaľ zväčša rešpektujú aj dodržujú, čo je fajn. To, čo majú zakázané, však budú mať poslanci zrejme dovolené. Hoci imunitu na koronavírus naozaj nemajú.