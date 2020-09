HRABKO o korone: Z opozície sa Pellegrinimu chyby kritizujú ľahko

Odvolanie Šubovej a novela zákona o nemorálnosti komunistického režimu

Bratislava 26. septembra (Teraz.sk) – Podpredseda parlamentu a líder opozičného Hlasu-SD Peter Pellegrini už pol roka nenesie vládnu zodpovednosť a preto sa mu podľa publicistu Juraja Hrabka ľahko získavajú politické body kritikou postupu kabinetu Igora Matoviča (OĽaNO) v boji so šírením nového koronavírusu.povedal Hrabko v diskusii na Tablet.tv.S Pellegrinim súhlasí v tom, že Slovensko nedostatočne využilo letné mesiace na prípravu na druhú vlnu COVID-19, ako aj v tom, že prijímané opatrenia sú často chaotické a ľudia sa v nich ťažko orientujú.konštatuje Hrabko.Na druhej strane je podľa neho evidentné, že Slovensko si aj počas leta udržalo určitú úroveň opatrení, vďaka čomu je tu dnes epidemiologická situácia lepšia ako v susednom Rakúsku či Českej republike.pripomenul Hrabko. Česko tak napokon musí robiť krátko pred parlamentnými voľbami energické kroky, vrátane výmeny na poste ministra zdravotníctva.pripomenul Hrabko.Najvyššiu zodpovednosť za plusy aj mínusy slovenského boja s krízou podľa Hrabka jednoznačne nesie vláda Igora Matoviča, ale príkladom ľuďom idú aj poslanci parlamentu, vrátane opozičných.poznamenal.Vládny kabinet odvolal Zuzanu Šubovú z funkcie podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR, odísť sa rozhodla na vlastnú žiadosť. Premiér Igor Matovič si jej dôvody vypočul, riešenie situácie je však podľa neho v gescii Richarda Sulíka a SaS.reagoval Hrabko na vyjadrenie Jána Rudolfa, podľa ktorého si so Šubovou osobne a ľudsky nesadli.Novelou zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania, by sa malo zakázať osádzanie pamätníkov oslavujúcich komunistický, nacistický či fašistický režim a pomenovávať ulice po predstaviteľoch režimov.odhadol Hrabko. Upozornil, že novela nie je retroaktívna, takže po jej schválení nebude nevyhnutné premenovávať existujúce ulice alebo búrať sochy.povedal Hrabko.Nie je však podľa neho jasné, ako sa bude novela v prípade schválenia aplikovať a či bude v budúcnosti možné postaviť sochu napríklad Alexandrovi Dubčekovi, ktorý bol v roku 1968 generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa.povedal Hrabko s tým, že v konečnom dôsledku vždy môže v konkrétnom prípade rozhodnúť súd.