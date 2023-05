HRABKO: Kostlivcov v skriniach môžu odhaliť rýchle audity v rezortoch

Bratislava 20. mája (Teraz.sk) – Prvá a základná vec, ktorú by mal urobiť každý nastupujúci minister, je audit komplexne mapujúci aktuálny stav rezortu. V opačnom prípade mu hrozí, že bude volaný na zodpovednosť za chyby svojho predchodcu. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Platí to podľa neho tak v prípade premiéra Ľudovíta Ódora a úradu vlády, ako aj jednotlivých ministerstiev.konštatoval Hrabko.Dodal, že audit počiatočného stavu neskôr uľahčí ministrom bilancovanie výsledkov, keď budú po voľbách odovzdávať rezorty svojim nástupcom.Práve prípravu demokratických a férových parlamentných volieb považuje Hrabko za prioritnú úlohu novej vlády.upozornil.Za výhodu úradníckej vlády považuje Hrabko to, že bude menej závislá od straníckej politiky.povedal.Aj úradnícka vláda je však podľa Hrabka politickým orgánom a podobne ako za dočasnú vládu Eduarda Hegera, aj za aktuálny kabinet nesie zodpovednosť prezidentka Zuzana Čaputová.Aj táto vláda musí požiadať parlament o vyslovenie dôvery, vládnuť však môže bez ohľadu na to, či a ako Národná rada (NR) SR o jej žiadosti rozhodne.upozornil Hrabko.dodal. Teoreticky je podľa neho možné, že úradnícka vláda naplní svoj mandát a bude po voľbách vystriedaná novým kabinetom bez toho, aby parlament o dôvere vôbec stihol rozhodnúť.Na prvom zasadnutí nového kabinetu prišlo k výmene štátnych tajomníkov, podľa Hrabka sa však ministri mohli na rokovanie lepšie pripraviť a rovno preobsadiť aj ostatné potrebné funkcie.upozornil Hrabko.