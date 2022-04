HRABKO: Lídri ukazujú svetu, že sa neboja cestovať do Kyjeva

Bratislava 9. apríla (Teraz.sk) – Je dôležité, že aktuálna séria rokovaní ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, šéfom únijnej diplomacie Josepom Borellom, ale aj slovenským premiérom Eduardom Hegerom prebieha priamo v Kyjeve. V TASR TV to konštatoval publicista Juraj Hrabko.Dodal, že po stiahnutí vojsk Ruskej federácie z oblasti Kyjeva je jednoduchšie garantovať v ukrajinskom hlavnom meste bezpečnosť európskych politikov.povedal Hrabko.Skutočnosť, že sa slovenský premiér nezúčastnil cesty poľského, slovinského a českého predsedu vlády do Kyjeva ešte v čase, keď bolo mesto priamo pod tlakom ruských ozbrojených síl, však Hrabko aj tak považuje za premárnenú historickú príležitosť.upozornil Hrabko s tým, že rozdielne názory na ukrajinskú krízu budú podľa neho do budúcnosti výrazne limitovať spoluprácu celej V4.Sťahovanie ruských vojsk z oblasti Kyjeva podľa Hrabka otvára možnosť vytvorenia medzinárodnej komisie na prešetrenie podozrení zo zločinov proti ľudskosti v Buči a ďalších mestách.upozornil publicista.Za jediný skutočne účinný spôsob, ako eliminovať násilie na civilnom obyvateľstve Hrabko považuje ukončenie konfliktu.konštatoval Hrabko.Hoci bol líder ĽS NS Marian Kotleba prvostupňovým súdom odsúdený na viac ako štvorročný nepodmienečný trest, právoplatný rozsudok Najvyššieho súdu SR napokon znel pol roka podmienečne s jedenapolročnou skúšobnou dobou.odpovedal Hrabko na otázku, či považuje trest za primeraný, príliš vysoký alebo naopak príliš nízky v porovnaní s verdiktom prvostupňového súdu.Právoplatný rozsudok pre Kotlebu znamená stratu poslaneckého mandátu a otáznou možnosťou kandidovať v nasledujúcich parlamentných voľbách.upozornil Hrabko.zhrnul Hrabko.Odsúdenie lídra politickej strany za prejav sympatií k extrémizmu však podľa Hrabka otvára pred generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom otázku opätovného posúdenia možnosti podať na súd podnet na rozpustenie strany.upozornil Hrabko.