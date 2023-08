HRABKO: Ľuďom nemôžeme pomáhať zneužívaním mimoriadnej situácie

Bratislava 12. augusta (Teraz.sk) – Keď pominú dôvody pre ktoré bola vyhlásená mimoriadna situácia, je potrebné ju zrušiť. Jej pretrvávanie z iných dôvodov, napríklad kvôli sociálnej pomoci, je zneužívaním mimoriadnej situácie. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Reagoval tým na slová premiéra Ľudovíta Ódora, podľa ktorého je vôľa zrušiť mimoriadnu situáciu vyhlásenú kvôli pandémii koronavírusu, ale nie tak, aby to poškodilo pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú. Na mimoriadnu situáciu sú totiž podľa neho naviazané niektoré opatrenia a odklady splátok.Hrabko reaguje, že parlament a vláda môžu sociálne opatrenia zaviesť aj ako trvalé, napríklad zmenou legislatívy.upozornil.Vláda bude o opatreniach na stabilizáciu pediatrov rokovať o dva týždne. Chce ich riešiť cez skrátené legislatívne konanie. Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Ľudovíta Ódora po stredajšom (9.8.) rokovaní vlády.Podľa Hrabka je otázne, či je situácia v oblasti pediatrických ambulantných pohotovostí taká akútna, že je potrebné riešiť ju v skrátenom legislatívnom konaní na mimoriadnej schôdzi parlamentu.povedal.Ak by predsa len malo prísť k mimoriadnemu rokovaniu parlamentu, mala by mu podľa Hrabka predchádzať široká dohoda relevantných politických strán na takej forme riešenia, ktorá pretrvá aj po parlamentných voľbách.Novým štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra (MV) SR sa na základe rozhodnutia vlády stane Martin Královič, súčasný nočný primátor Bratislavy.reaguje Hrabko.Dodáva, že nie je možné dlhodobo plnohodnotne vykonávať funkciu predsedu vlády, aj ministra vnútra. Vymenovanie nového štátneho tajomníka umožní podľa Hrabka premiérovi Ódorovi preniesť časť zodpovednosti za chod rezortu práve na Martina Královiča.Kompetenciu posúdiť, či má nový štátny tajomník dostatok skúseností na zastávanie tejto funkcie, má podľa Hrabka premiér a ak by sa štátny tajomník neosvedčil, môže ho vláda z postu kedykoľvek odvolať.poznamenal.Podľa Hrabka by bolo sympatické, ak by rekordný počet ľudí registrovaných na voľbu zo zahraničia signalizoval vysokú účasť aj na parlamentných voľbách ako takých, pravdepodobne je však len dôsledkom jednoduchšej a praktickejšej možnosti registrácie.povedal na margo 72.993 občanov registrovaných na voľbu zo zahraničia.Za nevýhodu tohto spôsobu hlasovania Hrabko považuje to, že na rozdiel od hlasovania za plentou nie je možné garantovať tajnosť voľby.konštatoval Hrabko.