HRABKO: Igor Matovič má šancu ostať premiérom

Sputnik a koronakríza

Bratislava 4. marca (Teraz.sk) – Tlak na rekonštrukciu vlády, ktorý vyvíjajú dve vládne strany, SaS a Za ľudí, podľa publicistu Juraja Hrabka automaticky neznamená, že Igor Matovič (OĽaNO) stratil šancu na udržanie premiérskeho postu.povedal Hrabko v diskusii na TASR TV.Pripomenul, že takýto Čierny Peter už raz ostal v rukách Richarda Sulíka (SaS) za to, že spôsobil pád vlády Ivety Radičovej.Z troch základných možných scenárov riešenia vládnej krízy je podľa Hrabka z krátkodobého hľadiska najmenej bolestivý ten, ktorý by priniesol výmenu niektorých ministrov, ale zachovanie štvorkoalície, aj Igora Matoviča na poste predsedu vlády.poznamenal Hrabko.Druhá možnosť podľa neho je, že by padol premiér.dodal.Aj keď spúšťačom aktuálnej vládnej krízy bol nákup ruských vakcín Sputnik V, Hrabko za skutočnú príčinu považuje nezvládnutý boj proti pandémii nového koronavírusu.tvrdí Hrabko.pripomenul publicista.Tak celoplošné antigénové testovanie, ako aj čiastočné otvorenie škôl sú podľa neho faktory, ktoré zvyšujú mobilitu občanov. Zároveň vláda prijala niektoré opatrenia, ktoré zasa majú mobilitu znížiť.odhadol Hrabko.dodal.Ako reálne východisko sa podľa neho ukazuje očkovanie a kľúčovým problémom je nedostatok vakcín. Samotný dovoz ruských vakcín na Slovensko preto podľa Hrabka nemusel byť problémom.povedal.Problémom bola podľa Hrabka forma, akú premiér zvolil a aj to, že obišiel rezort zahraničných vecí, s ktorým sa mal v takejto záležitosti radiť.uzavrel Hrabko.