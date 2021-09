HRABKO: Mikulcova pozícia sa po rozhodnutí Kovaříka mierne posilnila

Rozhodnutie generálnej prokuratúry

Kríza v strane Za ľudí

Bratislava 4. septembra (Teraz.sk) – Pozícia ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) sa po rozhodnutí policajného prezidenta Petra Kovaříka podať žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru mierne posilnila. Hoci opozícia bude aj naďalej v maximálnej miere tlačiť na jeho odchod, znížila sa motivácia koaličného hnutia Sme rodina tento tlak podporovať. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.povedal Hrabko. Dodal, že toto rozhodnutie policajného prezidenta nesúvisí s tým, či sa v budúcnosti obvinenie ukáže ako relevantné, alebo nie.Opozícia bude podľa Hrabka odchod ministra požadovať aj naďalej, nemá však dosť poslancov na to, aby takúto zmenu presadila. Koalícia sa podľa Hrabka sústredí už skôr na otázku, kto Kovaříka vo funkcii nahradí.Hrabko konštatoval, že posledná novela zákona, ktorá ministrovi vnútra vzala právomoc samostatne vyberať a odvolávať policajného prezidenta, bola nešťastná.poznamenal.Keďže dnes do výberu policajného prezidenta vstupuje aj parlament, mala by sa koalícia vopred dohodnúť na spoločnom postupe. Alternatívou k dohode je totiž spontánny politický vývoj, kedy ide každý koaličný subjekt podľa samostatnej stratégie.upozornil Hrabko.odhadol.Na margo rozhodnutia generálnej prokuratúry zrušiť obvinenia bývalému riaditeľovi SIS Vladimírovi Pčolinskému Hrabko povedal, že prokuratúra iba využila svoje zákonné oprávnenie.upozornil Hrabko.pripomenul.Argument, že dôkaznú situáciu už hodnotili súdy pri posudzovaní opodstatnenosti kolúznej väzby bývalého riaditeľa SIS, označil Hrabko za irelevantný.konštatoval publicista.Dodal, že každý, vrátane generálneho prokurátora Maroša Žilinku, je kritizovateľný, mnohé politické vyjadrenia na jeho adresu však vníma ako veľmi nešťastné.naznačil Hrabko.Na margo očakávaného odchodu časti poslancov zo strany Za ľudí Hrabko povedal, že dôsledky tohto politického rozhodnutia môžu byť ďalekosiahle.povedal Hrabko s tým, že kľúčovou otázkou nie sú samotné počty poslancov, keďže koalícia by mala v parlamente väčšinu aj keby ostala len na báze OĽaNO/Sme rodina/SaS.Ak by však chcela skupina poslancov okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej pôsobiť ako piaty koaličný subjekt, vyžiadalo by si to zmenu koaličnej zmluvy. Druhá možnosť je, že by poslanci prestúpili do iného koaličného klubu a tretia, že by išli do opozície.