HRABKO: Minulý rok prezidentka v parlamente nevystúpila ani raz

Bratislava 20. januára (Teraz.sk) – V priebehu roka 2023 prezidentka Zuzana Čaputová nevystúpila s prejavom v Národnej rade (NR) SR ani raz, hoci sa kvôli skráteniu volebného obdobia menila ústava, prezidentka menovala úradnícku vládu a prebehli predčasné parlamentné voľby. Teraz sa rozhodla vystúpiť v NR SR kvôli zákonu, o ktorom poslanci ešte ani nezačali rokovať. V TASR TV na to upozornil publicista Juraj Hrabko.Hlava štátu má podľa neho právo sa rozhodnúť, kedy o vystúpenie požiada a kedy sa rozhodne túto možnosť nevyužiť, jej hodnotenie situácie v tomto prípade však označil za čudné.upozornil Hrabko.Zmenu rozhodnutia vládnej koalície ohľadom rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Hrabko neočakáva, podoba iných zmien navrhovaných novelou Trestného zákona sa však v priebehu druhého čítania v parlamente môže modifikovať.poznamenal Hrabko.Vzhľadom na opozičnú obštrukciu sa legislatívny proces v parlamente zatiaľ nedostal k hlasovaniu o skrátenom legislatívnom konaní a následne k samotnému prerokovávaniu návrhu novely. To je však podľa Hrabka možné iba preto, že vládna koalícia opozičný postup toleruje.upozornil Hrabko. Pripomenul, že keď koalícii záležalo na urýchlení legislatívneho procesu v prípade zákona o štátnom rozpočte, tak rozpravu jednoducho ukončili a pristúpili k hlasovaniu.Kritické uznesenie Európskeho parlamentu k prijímaniu novely Trestného zákona na Slovensku by teoreticky mohlo ovplyvniť mobilizáciu voličov pred eurovoľbami, či už v prospech strán, ktoré ho podporujú, alebo tých, čo sa od neho dištancujú, Hrabko to však nepredpokladá.konštatoval.Za očakávané označil Hrabko hlasovanie poslancov pri kompetenčnom zákone, kde koalícia prelomila veto prezidentky Zuzany Čaputovej.povedal Hrabko. Hlava štátu však má podľa neho možnosť napadnúť túto novelu na Ústavnom súde SR.odhadol Hrabko.