HRABKO: Mobilné očkovacie tímy pomôžu viac ako lotéria

Reforma a protesty

Bratislava 5. augusta (Teraz.sk) – Očkovanie bez registrácie prostredníctvom mobilných očkovacích tímov priamo v obciach a mestách, tam, kde to majú ľudia blízko z domu, môže k zvýšeniu počtov zaočkovaných Slovákov pomôcť viac ako očkovacia lotéria. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Túto cestu podľa neho už niekoľko týždňov realizujú samosprávy a Vyššie územné celky (VÚC), ktoré by si zaslúžili v tomto smere čo najlepšiu súčinnosť so štátom.poznamenal Hrabko, podľa ktorého je o očkovanie v obchodných či kultúrnych domoch stále záujem.tvrdí Hrabko, podľa ktorého bude úloha mobilných tímov o to väčšia, že sa z kapacitných dôvodov postupne zatvárajú niektoré veľkokapacitné očkovacie centrá.Osobne si tiež myslí, že ak televízie ako ilustračné zábery k očkovaniu opakovane používajú snímky, kde ľuďom práve pichajú do svalu injekčné ihly, tiež neprispievajú k vyššej ochote ľudí ísť sa očkovať.Odhadovať v predstihu, aký efekt bude mať očkovacia lotéria, je podľa neho ťažké. Zahraničné skúsenosti však podľa Hrabka ukazujú, že opatrenie zásadný efekt nemalo.odhadol Hrabko.Na margo reformy daní a odvodov, ktorú vzhľadom na nesúhlasné stanoviská SaS minister financií Igor Matovič (OĽaNO) označil zaHrabko povedal, že sa nedá komentovať niečo, čo ešte nikto nepredložil.Na druhej strane však nesúhlasí s tým, že akýkoľvek návrh deficitnej reformy je v dobe vysokého rozpočtového deficitu a priori nesprávny.poznamenal.Na margo iniciatívy poslanca Národnej rady SR Juraja Šeligu (Za ľudí), ktorý požiadal predsedu brannobezpečnostného výboru Juraja Krúpu (OĽaNO) o predvolanie policajného prezidenta Petra Kovaříka na najbližšie zasadnutie výboru, Hrabko povedal, že výbor má aj kontrolnú funkciu.konštatoval.Minimálne pri dvoch protestoch podľa neho polícia nezvládla situáciu tak ako mala.upozornil.uzavrel Hrabko.