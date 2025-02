HRABKO: Možno sa reformu verejnej správy podarí aspoň pripraviť

Bratislava 8. februára (Teraz.sk) – Šanca, že by sa počas tohto turbulentného volebného obdobia podarilo realizovať reformu verejnej správy nie je veľká, ale možno sa ju podarí aspoň pripraviť. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Reagoval tým na slová prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý 31. januára, po rokovaní s predstaviteľmi samospráv avizoval, že sa bude v tejto otázke osobne angažovať.konštatoval Hrabko.Úspechom by podľa neho bolo už to, ak by sa v tomto volebnom období podarilo túto tému prediskutovať a samosprávne organizácie by dokázali položiť na stôl realizovateľný návrh reformy.povedal Hrabko.Prezident Peter Pellegrini po utorkovom (4.2.) stretnutí s predsedami koaličných strán Smer-SD, Hlas-SD, SNS a opozičného KDH ubezpečil, že si nikto z nich neželá, ani nepripravuje vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie (EÚ) a NATO.konštatoval prezident.Hrabko reagoval, že tieto skutočnosti sú dlhodobo známe.povedal. Ukotvenie Slovenska v medzinárodných inštitúciách je podľa neho súčasťou programového vyhlásenia vlády, aj viacerých uznesení parlamentu.poznamenal Hrabko.Vystúpenie v Európskej únie či NATO by podľa neho spôsobilo Slovensku príliš veľké škody na to, aby s touto témou chcel reálne pracovať niektorý z relevantných politikov.zhrnul Hrabko.Prezident podľa neho zvolal okrúhly stôl na túto tému preto, že chcel na svojej pôde zjednotiť v tejto téme relevantné politické sily. Keďže však Progresívne Slovensko a SaS odmietli na stretnutie prísť a hnutie Slovensko naň ani nepozval, tak sa mu podľa Hrabka tento zámer realizovať nepodarilo.povedal. Dodal, že ak by naozaj hrozil štátny prevrat, podľa neho by mal prezident Pellegrini vystúpiť s prejavom v parlamente.Na margo mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej Národná rada prijala zdravotnícku legislatívu kreovanú na základe dohody s Lekárskym odborovým združením (LOZ), Hrabko povedal, že všetky zúčastnené strany môžu byť spokojné. Lekári, že je zákon schválený, opoziční poslanci, z ktorých ani jeden za zákon nezahlasoval, môžu byť zasa spokojní preto, že si odskúšali veľkosť koaličnej väčšiny. A koalícia môže byť spokojná, že túto väčšinu v parlamente mala.upozornil Hrabko.Na otázku, či podľa neho opozičné strany požiadavky LOZ podporujú, keďže ich podporovali v čase výpovedí lekárov, alebo nepodporujú, lebo za ne aktuálne nehlasovali, Hrabko reagoval, že na túto otázku jednoznačnú odpoveď nepozná. Ale časť opozície podľa neho nepodporila zdravotnícky zákon z čisto politických dôvodov, aby si overila, či je koalícia schopná získať pre podporu legislatívy dostatok poslancov.