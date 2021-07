HRABKO: Na dosiahnutie konsenzu o očkovaní tu chýba politická osobnosť

Bratislava 31. júla (Teraz.sk) – Na Slovensku chýba politická osobnosť, ktorá by vedela dosiahnuť základný konsenzus koalície a aspoň časti opozičných strán o otázkach očkovania proti ochoreniu covid-19. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.poznamenal Hrabko. Očkovanie na Slovensku podľa neho od začiatku sprevádzali problémy, bolo príliš veľa zmätkov a chaosu a napokon sa nepodarilo zabrániť ani nežiadúcej politizácii tejto témy.povedal.Na druhej strane, bude to práve vláda, ktorá sa bude musieť postaviť pomaly rastúcej tretej vlne pandémie.povedal.Hrabko sa stotožnil s názorom predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), že polícia nedostatočne zvládla protesty počas rokovania Národnej rady SR.povedal.Hrabko očakáva, že v dôsledku rozhodnutia Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorý zakázal referendum o predčasných voľbách, sa aktivity rôznych skupín kriticky naladených voči vláde budú stále viac prenášať do rôznych typov pouličných protestov.Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v pondelok 27. júla večer podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.Hrabko túto novelu zákona nepovažuje samu osebe za diskriminačnú. Upozorňuje, že v špeciálnom režime, respektíve v mimoriadnej situácii je celá republika už od začiatku pandémie a s tým súvisia aj mimoriadne opatrenia. Novela však podľa neho vytvára iba legislatívny rámec pre opatrenia hlavného hygienika, ktoré potenciálne diskriminačné byť môžu.povedal Hrabko.Zároveň upozornil, že novela ešte viac posilňuje právomoci hlavného hygienika.uzavrel Hrabko.