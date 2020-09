HRABKO: Na mieste Babiša by som krehkosť Matovičovej koalície neriešil

Schôdza parlamentu

Bratislava 19. septembra (Teraz.sk) – Slovenská vládna koalícia má v parlamente ústavnú väčšinu a podľa publicistu Juraja Hrabka sa jej členovia nijako nechystajú od moci odísť.povedal Hrabko v reakcii na vyhlásenie českého premiéra.Babiš nepovažuje Českú republiku za rizikovú krajinu a slovenské rozhodnutie zaradiť ju na zoznam červených štátov komentoval slovami o krehkosti slovenskej vládnej koalície.dodal Hrabko.Zaradenie Česka medzi červené krajiny je podľa neho správne.konštatoval publicista.Pri príležitosti preradenia nášho západného suseda do skupiny rizikových krajín sa dostal do sporu premiér Igor Matovič (OĽaNO) a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS). O rozhodnutí krízového štábu totiž verejnosť ako prvý informoval na sociálnej sieti štátny tajomník.reagoval Hrabko.Dodal, že to platí aj v prípade opatrení upravujúcich organizovanie svadieb, kedy premiér osobne informoval o prípustnom počte hostí, ale aj kontrolách a možných pokutách za porušenie pravidiel.poznamenal Hrabko.Čo sa týka aktuálnej schôdze parlamentu, dôchodcov budú podľa Hrabka určite zaujímať zmeny týkajúce sa 13. dôchodkov.odhaduje.reagoval Hrabko na aktuálne vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej na tému interrupčnej novely.Na margo požiadavky nezávislých poslancov zo strany Hlas-SD na súhlas parlamentu so zriadením nového poslaneckého klubu, Hrabko reagoval, že on osobne vznik takéhoto klubu neschvaľuje.povedal.Na druhej strane, ochota predsedu NR SR Borisa Kollára pozývať predstaviteľov novej strany na rokovania poslaneckého grémia, je podľa Hrabka legitímna.