HRABKO: Na povinné očkovanie stačí zmeniť vyhlášku

Bratislava 22. januára (Teraz.sk) – Na zavedenie povinného očkovania proti ochoreniu Covid-19 nie je potrebné prijímať nové zákony alebo rozhodnutia vládneho kabinetu, stačí na to zmena vyhlášky hlavného hygienika. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Reagoval tak na informáciu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO), podľa ktorého je pripravená právna analýza možnosti zavedenia povinného očkovania.povedal Hrabko.Dodal, že ak aj je procedúra prípadného zavedenia povinného očkovania jednoduchá, jednoduché nie sú jej právne dôsledky a problémy v aplikačnej praxi.poznamenal Hrabko.Dodal, že vlna omikronu je už rozbehnutá a najbližšie týždne ukážu, aký bude mať charakter.povedal.Časť voličov, ktorí od roku 2020 opustili vládnu koalíciu, sa nepridala k žiadnej opozičnej ani mimoparlamentnej strane a v tejto chvíli vyčkávajú na ďalší politický vývoj, komentoval v TASR TV vývoj preferencií v prvých dvoch rokoch volebného obdobia Martin Slosiarik z agentúry Focus.reaguje Hrabko.dodal.Na otázku, či môže preferencie ovplyvniť téma obrannej zmluvy s USA, Hrabko odpovedal, že možné to je.povedal.dodal Hrabko.Návrh poslanca hnutia Sme rodina Miloša Svrčeka, aby sa do ústavy vrátila možnosť skrátiť volebné obdobie referendom s tým, že by platila až od nasledujúceho volebného obdobia, nezískal podporu ostatných koaličných, ani opozičných strán. Ak by o ňom parlament hlasoval a neuspel by, nový návrh na zmenu ústavy v tomto smere bude možné predložiť až o pol roka.upozornil Hrabko.konštatoval publicista.uzavrel Hrabko.