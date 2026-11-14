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HRABKO: Nehľadajme na novembri´89 chyby, stále využívame jeho výsledky
Z tisícov ľudí na námestiach v roku 1989 mal každý vlastný sen o budúcnosti, tú však mali od jesene 1989 občania vo vlastných rukách, povedal v TASR TV J. Hrabko (správa, PODCAST, VIDEO).
Autor Teraz.sk
Bratislava 14. novembra (Teraz.sk) – Nie je správne pozerať sa na udalosti novembra 1989 dnešnými očami a hľadať chyby, ktoré vtedajší aktéri revolučného diania urobili. Dodnes využívame slobody, ktoré vtedy naša spoločnosť získala, stále žijeme zo zákonov, ktoré prijala Slovenská národná rada a federálny parlament v rokoch 1990 - 1992. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Reagoval tým na výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry Focus, podľa ktorých si takmer 60 percent respondentov myslí, že Slovensko ponovembrové príležitosti nevyužilo. „Využili sme všetko, čo sa využiť dalo. Zneužili sme všetko, čo sa zneužiť dalo a používame všetko, čo sa používať dá,“ konštatoval Hrabko.
Dodal, že z tisícov ľudí na námestiach v roku 1989 mal každý vlastný sen o budúcnosti, tú však mali od jesene 1989 občania vo vlastných rukách. „Žijeme v slobodnej spoločnosti. Nežili sme v nej vždy. Už to je výdobytok. Máme demokratické voľby. My volíme politikov. Nie politici si volia nás. Stále tu máme demokraciu, aj keď opakujem, prvky autokracie už sú viditeľné. A to nehovorím o tomto parlamente, o tejto vláde. To sa tiahlo od roku 1992. Ale vždy boli tie voľby slobodné,“ zdôraznil Hrabko.
Zaujíma vás, ako sa Juraj Hrabko stal poslancom Slovenskej národnej rady? Aká bola atmosféra novembrových dní v roku 1989? Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
Dodal, že z odstupom času by sa dalo analyzovať, či nebola chyba napríklad to, že volebné obdobie po prvých slobodných voľbách bolo iba dvojročné. Podľa Hrabka však ľudia v prvých mesiacoch po Nežnej revolúcii rozmýšľali inak, chceli organizovať slobodné voľby a v prvých dvoch rokoch po nich uzákoniť základné demokratické pravidlá. „Boli to euforické časy. Rozhodlo sa o tom, že to bude dvojročné obdobie, kedy sa dajú do poriadku základné záležitosti, ktoré bolo treba urobiť, aby už revolúcia nepokračovala revolučne, ale evolučne. A potom nech nastupujúca garnitúra tie základné demokratické pravidlá uplatňuje v praxi a nech ich už iba vylepšuje,“ povedal.
Dodal, že to, čo dnes môžeme hodnotiť ako chybu, vtedy nikto takto nevnímal. „Zvonku sa to môže javiť ako chyba, zvnútra to chyba vôbec nemusela byť, lebo si ju nikto ani nevšimol v tom zhone. Hodnotiť z dnešného pohľadu sa to dá, ale museli by sme sa preniesť naozaj do tých dní, ktoré vtedy rozhodovali o páde zločineckého režimu,“ podčiarkol Hrabko.
Pripomenul, že Slovensko sa do udalostí po Novembri´89 zapojilo aktívne a nebolo iba súčasťou aktivít z českej strany. Napríklad požiadavka na vypustenie vedúcej úlohy komunistickej strany z ústavy bola podľa neho po prvý krát formulovaná v prostredí Verejnosti proti násiliu (VPN) na Slovensku. „Myslím si, že už v prvom Štúdiu Dialóg, kde boli zástupcovia VPN, zaznela táto požiadavka o zrušení vedúcej úlohy komunistickej strany,“ poznamenal na margo legendárnych diskusií v Slovenskej televízii.
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Dnes sa už podľa neho môže ktokoľvek angažovať v občianskej spoločnosti alebo sa pokúsiť prostredníctvom volieb uspieť priamo v politike. V tom čase však bolo Štúdio Dialóg prvou možnosťou sledovať konfrontáciu rôznych politických názorov v slobodnej diskusii. „Ľudia sa naň v tých časoch tešili ako dnes na populárne seriály,“ spomína Hrabko.
Dodáva, že on osobne pôsobil v Slovenskej národnej rade ako jeden z poslancov kooptovaných za VPN, keď sa však neskôr začala transformovať na stranu, rozhodol sa v politike nepokračovať. „Bol som do parlamentu kooptovaný za občianske hnutie, nie politickú stranu. Nemám nič proti politickým stranám, sú súčasťou demokracie. Ale ja som vtedy nechcel byť straníkom v žiadnej strane,“ uzavrel Hrabko.
Reagoval tým na výsledky prieskumu verejnej mienky agentúry Focus, podľa ktorých si takmer 60 percent respondentov myslí, že Slovensko ponovembrové príležitosti nevyužilo. „Využili sme všetko, čo sa využiť dalo. Zneužili sme všetko, čo sa zneužiť dalo a používame všetko, čo sa používať dá,“ konštatoval Hrabko.
Dodal, že z tisícov ľudí na námestiach v roku 1989 mal každý vlastný sen o budúcnosti, tú však mali od jesene 1989 občania vo vlastných rukách. „Žijeme v slobodnej spoločnosti. Nežili sme v nej vždy. Už to je výdobytok. Máme demokratické voľby. My volíme politikov. Nie politici si volia nás. Stále tu máme demokraciu, aj keď opakujem, prvky autokracie už sú viditeľné. A to nehovorím o tomto parlamente, o tejto vláde. To sa tiahlo od roku 1992. Ale vždy boli tie voľby slobodné,“ zdôraznil Hrabko.
Zaujíma vás, ako sa Juraj Hrabko stal poslancom Slovenskej národnej rady? Aká bola atmosféra novembrových dní v roku 1989? Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
Dodal, že z odstupom času by sa dalo analyzovať, či nebola chyba napríklad to, že volebné obdobie po prvých slobodných voľbách bolo iba dvojročné. Podľa Hrabka však ľudia v prvých mesiacoch po Nežnej revolúcii rozmýšľali inak, chceli organizovať slobodné voľby a v prvých dvoch rokoch po nich uzákoniť základné demokratické pravidlá. „Boli to euforické časy. Rozhodlo sa o tom, že to bude dvojročné obdobie, kedy sa dajú do poriadku základné záležitosti, ktoré bolo treba urobiť, aby už revolúcia nepokračovala revolučne, ale evolučne. A potom nech nastupujúca garnitúra tie základné demokratické pravidlá uplatňuje v praxi a nech ich už iba vylepšuje,“ povedal.
Dodal, že to, čo dnes môžeme hodnotiť ako chybu, vtedy nikto takto nevnímal. „Zvonku sa to môže javiť ako chyba, zvnútra to chyba vôbec nemusela byť, lebo si ju nikto ani nevšimol v tom zhone. Hodnotiť z dnešného pohľadu sa to dá, ale museli by sme sa preniesť naozaj do tých dní, ktoré vtedy rozhodovali o páde zločineckého režimu,“ podčiarkol Hrabko.
Pripomenul, že Slovensko sa do udalostí po Novembri´89 zapojilo aktívne a nebolo iba súčasťou aktivít z českej strany. Napríklad požiadavka na vypustenie vedúcej úlohy komunistickej strany z ústavy bola podľa neho po prvý krát formulovaná v prostredí Verejnosti proti násiliu (VPN) na Slovensku. „Myslím si, že už v prvom Štúdiu Dialóg, kde boli zástupcovia VPN, zaznela táto požiadavka o zrušení vedúcej úlohy komunistickej strany,“ poznamenal na margo legendárnych diskusií v Slovenskej televízii.
Vypočujte si rozhovor s J. Hrabkom vo forme PODCASTU:
Dnes sa už podľa neho môže ktokoľvek angažovať v občianskej spoločnosti alebo sa pokúsiť prostredníctvom volieb uspieť priamo v politike. V tom čase však bolo Štúdio Dialóg prvou možnosťou sledovať konfrontáciu rôznych politických názorov v slobodnej diskusii. „Ľudia sa naň v tých časoch tešili ako dnes na populárne seriály,“ spomína Hrabko.
Dodáva, že on osobne pôsobil v Slovenskej národnej rade ako jeden z poslancov kooptovaných za VPN, keď sa však neskôr začala transformovať na stranu, rozhodol sa v politike nepokračovať. „Bol som do parlamentu kooptovaný za občianske hnutie, nie politickú stranu. Nemám nič proti politickým stranám, sú súčasťou demokracie. Ale ja som vtedy nechcel byť straníkom v žiadnej strane,“ uzavrel Hrabko.