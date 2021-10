HRABKO: Nemá zmysel začínať s reformami, na ktorých nie je dohoda

Rokovanie o správach prokuratúr a výber policajného prezidenta

Bratislava 9. októbra (Teraz.sk) – Nie je jednoduché realizovať štrukturálne reformy ani v čase, keď je na nich jednoznačná dohoda vo vládnej koalícii a v zásade majú podporu odbornej verejnosti. Na reforme zdravotníctva a súdnictva však takáto dohoda nie je a reálna šanca, že budú prijaté v navrhovanej podobe, je malá. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.konštatoval.dodal Hrabko.Napríklad o reforme zdravotníctva by mala po väčšiu časť budúceho roku ešte prebiehať odborná a verejná diskusia a zoznam nemocníc, ktoré sa budú v dôsledku reformy meniť, má byť zverejnený až po komunálnych a regionálnych voľbách v roku 2022. Hrabko na to reaguje slovami, že realizovať takúto reformu de facto už v priebehu posledného roka pred parlamentnými voľbami, je komplikované.odhadol Hrabko.povedal Hrabko.dodal.Na druhej strane, medializované obavy Petra Pellegriniho (Hlas-SD) o budúcnosť reforiem, sú podľa publicistu politickou rétorikou.myslí si Hrabko s tým, že problémy vládnej koalície pri implementácii reforiem, na ktorých neexistuje dohoda, by opozičný politik vedel využiť vo svoj prospech.Na margo rokovania parlamentu o správach generálnej a špeciálnej prokuratúry za rok 2020 Hrabko poznamenal, že sa rozprava nevenovala primárne podstate správ, ale skôr osobám generálneho prokurátora Maroša Žilinku a špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.Aj keď sa spočiatku očakávalo, že pri hlasovaní môže mať problémy skôr správa generálnej prokuratúry, nestalo sa tak a parlament ju vzal na vedomie hladko. Správu Úradu špeciálnej prokuratúry však Národná rada (NR) SR napokon vzala na vedomie až pri štvrtom hlasovaní, tri krát predtým nebola uznášaniaschopná.komentoval nízku účasť vládnych poslancov na hlasovaní Hrabko.Podľa premiéra Eduarda Hegera sa koalícia zhodla na tom, aby si policajného prezidenta priamo vyberal minister vnútra a v tomto zmysle predloží do parlamentu návrh legislatívnej zmeny.reaguje Hrabko. Upozorňuje však, že koaliční poslanci plánujú ponechať v zákone povinnosť vypočutia kandidáta na policajného prezidenta parlamentným výborom, aj keď výbor stratí akúkoľvek spolurozhodovaciu kompetenciu.upozornil Hrabko.