HRABKO: Nesmiete do kina? Zistíte to podľa toho, že vás tam nepustia

Bratislava 14. januára (Teraz.sk) – Komplikovanosť a časté zmeny pandemických pravidiel spôsobujú problémy s ich správnym chápaním nie len u bežných občanov, ale najmä v radoch podnikateľov a organizátorov hromadných podujatí, ktoré majú podľa týchto pravidiel prebiehať. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Pre reálny život sú podľa neho najdôležitejšie vyhlášky hlavného hygienika, ktoré sú však písané komplikovaným jazykom a niekedy aj s vecnými chybami.povedal Hrabko.Dnešné pravidlá podľa neho platia od stredy 12. januára na základe vyhlášky hlavného hygienika a ďalšie by na základe uznesenia vlády mali začať platiť od stredy 19. januára.pripomenul Hrabko.Novým kategóriám pre vstup na podujatia typusa podľa neho dá rozumieť aj tak, že vláda chce takýmto spôsobom najmä motivovať ľudí k očkovaniu.Na druhej strane, akokoľvek sú tieto pravidlá komplikované a podnikateľom ani zďaleka nenahradia fungovanie v bežnom režime, sú podľa Hrabka predsa len lepšie ako lockdown.konštatoval.Súhlasí aj s tým, že sa Slovensko, napriek klesajúcim počtom pacientov v nemocniciach, nevrátilo k regionálnemu Covid automatu a opatrenia ostávajú celoštátne.povedal Hrabko.Vláda SR v stredu (12.1.) odsúhlasila uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA (DCA). Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť Národná rada SR. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou.Podľa Hrabka nie je aktuálny politický spor ohľadom zmluvy len štandardnou opozično-koaličnou prestrelkou, ale odzrkadľuje aj nesúhlas časti spoločnosti so znením zmluvy.S týmto nesúhlasom sa vládna koalícia podľa neho nevysporiadala formou celospoločenskej diskusie, ale zvolila mocenské riešenie. Podľa Hrabka si však najmä starší občania pamätajú napríklad obrovské enviromentálne škody spôsobené v minulosti prítomnosťou sovietskych vojsk.povedal s tým, že problémom môže byť aj nevypovedateľnosť zmluvy po dobu desiatich rokov.Hrabko zároveň upozornil, že ide o rámcovú zmluvu a o konkrétnych otázkach, vrátane toho, či na našom území budú alebo nebudú alokovaní americkí vojaci, sa bude rokovať až následne.Na otázku, či očakáva súhlas s ratifikáciou zmluvy v parlamente, Hrabko odpovedal, že pokiaľ prezidentka Zuzana Čaputová nepošle zmluvu na posúdenie Ústavnému súdu SR, parlament bude zrejme hlasovať po straníckych líniách a dá sa očakávať podpora ratifikácii.Súdna mapa neprejde parlamentom v rovnakej podobe, ako ju v stredu (12.1.) schválila vláda. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR zo strany Za ľudí Jana Žitňanská.reagoval Hrabko. Dodal, že sa zdá, akoby vláda posielala návrh do parlamentu nedorokovaný iba preto, že už. Podľa Hrabka však existujú legislatívne spôsoby, ako návrh dostať na program schôdze aj neskôr, ale s jasným stanoviskom vládnej väčšiny.