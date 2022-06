HRABKO: Neúčasť SaS na koaličných radách problémy nevyrieši

Bratislava 9. júna (Teraz.sk) – Neúčasť SaS na rokovaniach koaličnej rady neprispeje k vyriešeniu problémov, naopak prinesie jeden nový, keďže bude dočasne vyradená jedna platforma na vzájomnú komunikáciu. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Problémy, ktoré by sa riešili na koaličnej rade, sa podľa neho len presunú na inú úroveň, najskôr vládnu alebo parlamentnú.vyhlásil Hrabko.Štandardne by sa napríklad právo veta vyplývajúce z koaličnej zmluvy malo podľa neho uplatňovať na rokovaniach koaličnej rady.upozornil Hrabko.Zároveň dodal, že dnes si každá vládna strana vykladá koaličnú zmluvu ako chce.poznamenal Hrabko.Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. protiinflačný balík. Vetuje ho vo všetkých častiach, týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Hlava štátu pripomenula, že nerozporuje tie časti, ktoré majú umožniť okamžitú pomoc. Prekáža jej, že ustanovenia, ktoré majú platiť od nového roka, boli schválené v skrátenom legislatívnom konaní.reaguje Hrabko.pripomína.Doterajšia prax podľa neho ukazuje, že strany vládnej koalície zvyčajne nadužívajú možnosť skráteného legislatívneho konania a opozičné strany im to vyčítajú.povedal Hrabko.Pripomenul, že ústavný súd už v minulosti v súvislosti so skráteným legislatívnym konaním rozhodol tak, že prípadné procesné pochybenia parlamentu pri rokovaní o návrhu zákona sú odstránené záverečným hlasovaním.Na margo sporu ohľadom šiesteho kola protiruských sankcií Európskej únie a hrozby, že Slovnaft bude mať v budúcnosti vážne problémy pri predaji výrobkov z ruskej ropy, Hrabko povedal, že problém ešte ani zďaleka nie je vyriešený.konštatoval s tým, že ďalšie kroky pri riešení problému budú závisieť od dialógu tejto spoločnosti s predstaviteľmi vlády.