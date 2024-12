HRABKO o 1. polroku: Voliči potvrdili výsledok parlamentných volieb

Bratislava 21. decembra (Teraz.sk) – Voliči v priebehu prvého polroka 2024 dvakrát, vo voľbách prezidenta aj eurovoľbách, potvrdili výsledok parlamentných volieb zo septembra 2023. V TASR TV to pri hodnotení politických udalostí prvého polroka 2024 povedal publicista Juraj Hrabko.Časť spoločnosti podľa neho pochopila jarné prezidentské voľby ako možnosť symbolickejza výsledky parlamentných volieb, s ktorými neboli stotožnení.konštatoval Hrabko.Vysoká polarizácia spoločnosti však prispela k mimoriadne vysokej voličskej účasti. Hrabko pripomenul, že počet hlasov pridelených v druhom volebnom kole Ivanovi Korčokovi, by mu v predchádzajúcom volebnom období stačil na víťazstvo. Vďaka vyššej volebnej účasti sa však víťazom prezidentských volieb v roku 2024 stal jeho súper, Peter Pellegrini.Aj v eurovoľbách bola v roku 2024 na slovenské pomery mimoriadne vysoká voličská účasť. Hoci sa v júnových eurovoľbách ako najúspešnejšie presadilo Progresívne Slovensko, celkový pohľad na hlasy pridelené politickým stranám podľa Hrabka opäť ukazuje podobný model, ako pri prezidentských voľbách.pripomenul.Dodal, že v demokratickej spoločnosti nikdy nič nie je definitívne, vždy prídu nové voľby, v ktorých voliči vždy znova rozhodujú o rozdelení svojej podpory.konštatoval Hrabko.Na margo rozhodnutia Ivana Korčoka pokračovať v straníckej politike vo farbách Progresívneho Slovenska, Hrabko povedal, že bol veľmi dobrým diplomatom, ale zatiaľ sa javí iba ako priemerný politik.dodal.Za udalosť, ktorá bude mať na slovenskú politiku dlhodobý vplyv, Hrabko označil atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD).konštatoval Hrabko. Napriek osobnej traume by sa podľa Hrabka predseda vlády nemal orientovať na revanš, ale pomoc krajine a snahe dosiahnuť lepší život pre ľudí na Slovensku.