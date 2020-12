HRABKO: O Najvyššom správnom súde hovoril už Ernest Valko

Bratislava 10. decembra (Teraz.sk) – Ústavné zmeny, ktoré v stredu (9.12.) schválil parlament, podľa publicistu Juraja Hrabka prinášajú pozitíva napríklad v zriadení Najvyššieho správneho súdu, ale aj negatíva, akým je najmä odňatie právomoci Ústavného súdu (ÚS) SR rozhodovať o súlade prijatých ústavných zákonov s ústavou.povedal Hrabko v diskusii na TASR TV.Ale napríklad podrobnosti ohľadom voľby ústavných sudcov podľa neho do ústavy nepatria, tie by mal riešiť obyčajný zákon.Odňatie právomoci posudzovať súlad ústavných zákonov s materiálnym jadrom ústavy Ústavnému súdu SR môže podľa Hrabka spôsobiť problémy, ak by vyvstali sporné otázky.pýta sa Hrabko.Dodáva, že takýto rozpor medzi ústavným zákonom a ústavou v praxi vzniknúť nemusí, ale problém je už to, že vzniknúť môže a neexistuje súd, ktorý by ho mohol riešiť.Publicista nevidí dôvod na to, aby parlament riešil možnosť predlžovania núdzového stavu v skrátenom legislatívnom konaní.naznačil Hrabko.Za pozitívum považuje myšlienku podriadiť predlžovanie núdzového stavu zo strany vlády rozhodnutiu parlamentu, nesúhlasí však s tým, aby Národná rada SR hlasovaním rozhodovala až potom, čo bude núdzový stav už fakticky predĺžený.povedal Hrabko.Na margo vyhlásenia prezidentky Zuzany Čaputovej, podľa ktorej by sa mal premiér Igor Matovič (OĽaNO) vzdať gescie nad riešením problémov s pandémiou, Hrabko poznamenal, že ho mohla vyprovokovať medializovaná kritika hlavy štátu zo strany premiéra.povedal.Na druhej strane, za korektné nepovažuje ani vyjadrenie premiéra, podľa ktorého by si prezidentka mala vybrať, či sa postaví na stranu Mariana Kotlebu (ĽS NS), Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD), alebo na stranu. Pripomenul, že práve premiér pred časom uvažoval o tom, že by títo politici mohli byť členmi komisie kontrolujúcej nákup antigénových testov.