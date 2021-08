HRABKO: Ak sa obmedzenia pri návšteve pápeža nezmiernia, hrozí blamáž

Krymská platforma a mimoriadne schôdze NRSR

Novela ústavy a Afganistan

Bratislava 28. augusta (Teraz.sk) – Ak vláda nezmení pôvodné rozhodnutie, podľa ktorého na stretnutia s pápežom Františkom počas jeho septembrovej návštevy Slovenska budú mať prístup iba zaočkovaní ľudia, Slovensku hrozí blamáž. V reakcii na informáciu, že 25. augusta bolo na podujatia počas návštevy Svätého Otca na Slovensku zaregistrovaných len okolo 33 000 ľudí, to v TASR TV konštatoval publicista Juraj Hrabko.konštatoval. Na jednej strane je podľa neho pravda, že Slováci sú zvyknutí nechávať si veci na poslednú chvíľu, na strane sa ukazuje, že ani autorita pápeža nedokázala veriacich prinútiť k tomu, aby sa nechali očkovať a mohli ho vidieť naživo.podčiarkol Hrabko.Vzhľadom na zdravotný stav pápeža, ako aj ťažko predvídateľný vývoj epidémie koronavírusu, sa podľa neho ani v dnešnom štádiu nedá úplne vylúčiť to, že sa návšteva napokon v aktuálnom termíne neuskutoční.odhadol Hrabko.Účasť Slovenska na ustanovujúcom samite Krymskej platformy v Kyjeve na úrovni premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO), bola podľa Hrabka správna.konštatoval v reakcii na kritiku lídra Smeru-SD Roberta Fica, podľa ktorého tam boli viaceré iné štáty zastúpené na nižšej ako premiérskej úrovni.Opätovný návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu s cieľom odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) z dielne strany Smer-SD je podľa Hrabka prirodzeným dôsledkom toho, že jej prvý návrh koalícia obštrukciou zablokovala a predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) avizoval jej prerokovanie až v čase konania riadnej septembrovej schôdze Národnej rady.konštatoval. Očakáva však, že aj táto schôdza sa odsunie.povedal Hrabko. K opozičným dôvodom na odvolanie ministra podľa neho dovtedy pribudne aj novela zákona o Policajnom zbore, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a už dnes sa stáva terčom kritiky.Malú šancu na schválenie má podľa Hrabka aj iniciatíva Hlasu-SD, ktorý chce návrhom na zmenu ústavy znovu umožniť konanie referenda o predčasných voľbách. Z formálneho hľadiska budú podľa neho koaliční poslanci odôvodňovať zamietnutie návrhu tým, že o podobnom nedávno hlasovali s negatívnym výsledkom a rokovací poriadok v takomto prípade neumožňuje hlasovať v priebehu jedného polroka o tej istej veci opakovane.Reálnym dôvodom však podľa Hrabka bude fakt, že koaličným poslancom rozhodnutie ústavného súdu vyhovuje.opýtal sa Hrabko.povedal s tým, že výrok ústavného súdu rešpektuje, ale svoj názor na túto otázku napriek tomu nezmenil.Na margo evakuácie slovenských občanov a ich spolupracovníkov z Afganistanu, Hrabko poznamenal, že vyznamenania sa túto akciu dostalo viac ľudí, než sa ich podarilo z Afganistanu evakuovať.Vojenská misia v Afganistane podľa neho naplnila prvotný zámer zastaviť podporu teroristických útokov z Afganistanu, nadstavbový cieľ importovať do krajiny západnú formu demokracie však úplne zlyhal.povedal Hrabko s tým, že značná časť afganskej spoločnosti je ešte organizovaná kmeňovým spôsobom.upozornil Hrabko.uzavrel.