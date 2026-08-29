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HRABKO: Očakávam, že sa voliči v Bratislave budú rozhodovať stranícky
Pán Vallo má proti sebe relevantných kandidátov, ale hlasy medzi nich sa rozdelia. Volebná matematika jednoducho nepustí, povedal Hrabko v TASR TV (správa, PODCAST, VIDEO).
Autor Teraz.sk
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Bratislava 29. augusta (Teraz.sk) – Je pravdepodobné, že sa väčšina bratislavských voličov bude pri voľbe primátora rozhodovať najmä podľa straníckej podpory kandidátov a nie na základe konkrétnych výsledkov komunálnej politiky, keďže sa tak správali aj pri posledných komunálnych voľbách. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Takýto typ voľby podľa neho zvyšuje šance aktuálneho primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). „Pán Vallo má proti sebe relevantných kandidátov, ale hlasy medzi nich sa rozdelia. Volebná matematika jednoducho nepustí,“ poznamenal Hrabko.
Kandidátnu listinu na post primátora Bratislavy podalo šesť uchádzačov. Piati z nich sú nominanti politických strán, hnutí či koalícií, jeden uchádzač podal kandidatúru ako nezávislý. Okrem Valla kandidatúru avizoval aj bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj), ako nezávislý šéf rezortu dopravy Jozef Ráž, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová, Miroslav Heredoš pod hlavičkou hnutia Vlastenecký blok a Ľubomír Geci za stranu MySlovensko.
Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
Komunálne a regionálne voľby budú podľa Hrabka ovplyvnené aj tým, že prebehnú iba rok pred voľbami parlamentnými. Na druhej strane, výsledky hlasovania voličov do samosprávnych orgánov budú relevantné aj ako signál smerom k voľbám parlamentným. „Bude záležať na výsledkoch volieb do samospráv, ktorá strana bola úspešná a ktorá nie. A môže prísť aj k prekvapeniam,“ povedal.
Vláda schválila novelu Ústavy SR z dielne ministerstva spravodlivosti. Návrh má okrem iného priniesť možnosť odvolať NR SR pred uplynutím volebného obdobia aj cez ľudové hlasovanie. Podobný návrh chce presadiť aj koaličný Hlas-SD. Do NR SR predložil novelu ústavy, ktorá má umožniť predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendom.
Vypočujte si rozhovor s J. Hrabkom vo forme PODCASTU:
Podľa Hrabka by bolo z principiálneho hľadiska správne, ak by voliči mali možnosť skrátiť volebné obdobie. „Pretože ústava hovorí, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú buď prostredníctvom svojich zástupov, alebo priamo,“ upozornil Hrabko. Úprava, ktorá by špecifikovala, za akých okolností môžu občania priamo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia, by bola podľa Hrabka naplnením príslušného článku ústavy.
Dnešné opozičné strany však takúto možnosť v minulom volebnom období vypustili z novely ústavy, ktorou upravili možnosť predčasných volieb. Dnešná vládna koalícia zasa s takouto iniciatívou neprišla na začiatku volebného obdobia, kedy boli najvyššie šance na jej úspech. V aktuálnom čase Hrabko nevidí politické dôvody, prečo by mala opozícia poskytnúť koalícii svojich poslancov, aby spolu dosiahli ústavnú väčšinu potrebnú na definitívne schválenie niektorého z návrhov. „Je to politická hra a z vládnej strany ide o populizmus,“ komentoval iniciatívu vlády, aj Hlasu-SD.
Takýto typ voľby podľa neho zvyšuje šance aktuálneho primátora Matúša Valla (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). „Pán Vallo má proti sebe relevantných kandidátov, ale hlasy medzi nich sa rozdelia. Volebná matematika jednoducho nepustí,“ poznamenal Hrabko.
Kandidátnu listinu na post primátora Bratislavy podalo šesť uchádzačov. Piati z nich sú nominanti politických strán, hnutí či koalícií, jeden uchádzač podal kandidatúru ako nezávislý. Okrem Valla kandidatúru avizoval aj bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj), ako nezávislý šéf rezortu dopravy Jozef Ráž, predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová, Miroslav Heredoš pod hlavičkou hnutia Vlastenecký blok a Ľubomír Geci za stranu MySlovensko.
Pozrite si rozhovor s J. Hrabkom v TASR TV:
Komunálne a regionálne voľby budú podľa Hrabka ovplyvnené aj tým, že prebehnú iba rok pred voľbami parlamentnými. Na druhej strane, výsledky hlasovania voličov do samosprávnych orgánov budú relevantné aj ako signál smerom k voľbám parlamentným. „Bude záležať na výsledkoch volieb do samospráv, ktorá strana bola úspešná a ktorá nie. A môže prísť aj k prekvapeniam,“ povedal.
Vláda schválila novelu Ústavy SR z dielne ministerstva spravodlivosti. Návrh má okrem iného priniesť možnosť odvolať NR SR pred uplynutím volebného obdobia aj cez ľudové hlasovanie. Podobný návrh chce presadiť aj koaličný Hlas-SD. Do NR SR predložil novelu ústavy, ktorá má umožniť predčasne ukončiť volebné obdobie parlamentu platným referendom.
Vypočujte si rozhovor s J. Hrabkom vo forme PODCASTU:
Podľa Hrabka by bolo z principiálneho hľadiska správne, ak by voliči mali možnosť skrátiť volebné obdobie. „Pretože ústava hovorí, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú buď prostredníctvom svojich zástupov, alebo priamo,“ upozornil Hrabko. Úprava, ktorá by špecifikovala, za akých okolností môžu občania priamo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia, by bola podľa Hrabka naplnením príslušného článku ústavy.
Dnešné opozičné strany však takúto možnosť v minulom volebnom období vypustili z novely ústavy, ktorou upravili možnosť predčasných volieb. Dnešná vládna koalícia zasa s takouto iniciatívou neprišla na začiatku volebného obdobia, kedy boli najvyššie šance na jej úspech. V aktuálnom čase Hrabko nevidí politické dôvody, prečo by mala opozícia poskytnúť koalícii svojich poslancov, aby spolu dosiahli ústavnú väčšinu potrebnú na definitívne schválenie niektorého z návrhov. „Je to politická hra a z vládnej strany ide o populizmus,“ komentoval iniciatívu vlády, aj Hlasu-SD.