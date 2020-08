HRABKO: Odbory a zamestnávatelia sa na minimálnej mzde nezhodli nikdy

Bratislava 29. augusta (Teraz.sk) – Skutočnosť, že na rokovaní tripartity nedošlo ohľadom minimálnej mzdy k dohode medzi odborármi a zamestnávateľmi a napokon rozhoduje vláda, nie je nič výnimočné, naopak, ak by k dohode došlo, bolo by to po prvý krát v slovenskej histórii. Týmito slovami reagoval na konfliktný koniec rokovaní tripartity v TABLET.TV publicista Juraj Hrabko.



Konfederácia odborových zväzov (KOZ) rokovania v pondelok 24. augusta predčasne opustila s odôvodnením, že minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) počas rokovania tripartity individuálne rokoval so zástupcami zamestnávateľov. Krajniak odchod odborárov z rokovania tripartity zasa komentoval tým, že sa nenechá vydierať niekým, kto od začiatku nechcel vyjednávať a trval na svojom návrhu.



„Uvidíme časom, aký význam má tento konflikt. Ale ani Konfederácia odborových zväzov už nie je to, čo bývala v začiatkoch. Nemá už takú veľkú silu. Neviem, aký majú pripravený „plán B“. Lebo ak urobíte takýto krok, musíte mať takýto plán urobený,“ reagoval Hrabko.







Podľa neho by bolo logickejšie, ak by odbory odôvodnili odchod z rokovaní tým, že minister nechce postupovať podľa platného zákona, ktorý upravuje automatický nárast minimálnej mzdy, ale chce legislatívu meniť.

„Minister môže popri tripartite separátne rokovať tak s odbormi, ako aj so zamestnávateľmi. Pretože ak sa snaží nájsť dohodu, môže to robiť aj s pomocou takýchto inštrumentov. To nie je dôvod na takýto odchod,“ poznamenal Hrabko.



Opozičný Smer-SD a nezávislí poslanci, ktorí sa angažujú v novom subjekte Hlas-SD, reagovali vyhlásením, že budú iniciovať konanie mimoriadnej schôdze NR SR s cieľom vysloviť ministrovi nedôveru. „K odvolaniu ministra nepríde, to sa v histórii Slovenska stalo iba raz, veľmi dávno. Asi budú chcieť ministrovi Krajniakovi zrátať najmä trináste dôchodky. A v rámci tripartity sa budú zastávať odborových zväzov. Ale ľudia podľa mňa viac rozumejú trinástym dôchodkom, ako nejakej tripartite, to je omnoho citlivejšia téma,“ odhadol Hrabko.





Druhá vlna

Druhá vlna nového koronavírusu je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO) vážnejšia ako prvá. V tejto chvíli podľa neho najvyššie riziko predstavujú tzv. superšíritelia, teda ľudia nakazení vírusom, ktorí majú napriek príznakom choroby vysoko rizikové správanie. Na otázku, či toto upozornenie ministra nenaznačuje, že sa šírenie vírusu presúva od doteraz dominantných navrátilcov zo zahraničia viac k Slovákom, ktorí sa nakazili doma, Hrabko reagoval, že odpoveď na túto otázku by si vyžadovala poznať dáta, z ktorých Marek Krajčí vychádzal.



„V septembri sa očakáva, že to prepukne, ľudia sa vrátia z dovoleniek, prídu zahraniční študenti a pracovníci, začne sa školský rok. Dozvuky budú trvať ešte mesiac-dva, kým sa to opäť unormálni. A myslím si, že pribudne ľudí, ktorí budú rúško dobrovoľne nosiť aj vonku,“ povedal Hrabko.



„Bude to aj na zodpovednosti ľudí, ale aj na zodpovednosti vlády, pod ktorú spadá aj Úrad verejného zdravotníctva,“ dodal. Doplnil, že požiadavku na čo najširšie testovanie ľudí považuje za prirodzenú, za kľúčový údaj o tom, ako sa vírus v krajine správa, však on osobne považuje najmä údaje o počtoch ťažko chorých pacientov hospitalizovaných v nemocniciach.



S hrozbou nákazy sa musia podľa neho vyrovnať aj výrobné firmy, ktorým v dôsledku možnej karantény pracovníkov hrozia výpadky vo výrobe. „Podnikateľom samozrejme musí záležať na tom, aby robili, vyrábali a mali obrat. A zatiaľ som nezaznamenal, že by veľké fabriky mali vážnejšie problémy kvôli koronavírusu. Čo by mohlo svedčiť aj o tom, že sa starajú o to, aby boli k dispozícii dezinfekčné prostriedky, prípadne teplomery, že im záleží na tom, aby práca bola,“ poznamenal Hrabko.