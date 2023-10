HRABKO: Oficiálny návrh členov vlády predloží R. Fico až ako premiér

Bratislava 20. októbra (Teraz.sk) – Oficiálny návrh členov svojho kabinetu môže Robert Fico predložiť prezidentke Zuzane Čaputovej až potom, ako bude sám vymenovaný do funkcie predsedu vlády. Akýkoľvek zoznam, ktorý si od lídra Smeru-SD vyžiadala prezidentka skôr, je mimoústavný a neoficiálny dokument. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Dodal, že komunikácia a snaha o dosiahnutie dohody je jednou z najdôležitejších zložiek politickej práce, ale požiadavku prezidentky na formálne poskytnutie zoznamu mien navrhovaných členov vlády ešte pred vymenovaním nového premiéra, považuje za neštandardný krok.K štandardnému postupu menovania členov vlády na základe ústavy dôjde podľa Hrabka až po vymenovaní predsedu vlády.upozornil Hrabko. Otázkou podľa neho je aj to, či by prezidentke hrozili nejaké sankcie, ak by ústavu v tomto bode nerešpektovala a niektorého z navrhnutých členov nového kabinetu do funkcie nevymenovala.Výmena názorov na tému zloženia novej vlády medzi členmi novej vládnej koalície a prezidentkou je podľa Hrabka v tejto chvíli skôr politickou ako ústavnou hrou, ktorá by však nemala trvať príliš dlho.konštatoval Hrabko.Upozornil, že prezidentka nie je zodpovedná za rozhodnutie voličov vo voľbách, jej zodpovednosťou však je umožniť vznik nového kabinetu na základe výsledkov týchto volieb, ako aj hlasovanie Národnej rady SR o dôvere novej vláde.konštatoval Hrabko.Hlava štátu má zvolať ustanovujúcu schôdzu parlamentu do 30 dní od parlamentných volieb, ak by tak neurobila, podľa Hrabka sa parlament zíde sám. Na tejto schôdzi poslanci zvolia nové vedenie Národnej rady SR a parlamentných výborov. Práve toto hlasovanie bude podľa Hrabka testom ochoty novej vládnej koalície rešpektovať právo opozície na niektoré parlamentné funkcie.konštatoval Hrabko.