HRABKO: OĽANO od SaS žiada podpis bianko šeku

Otázka pre Juraja Hrabka

Vo veku 91 rokov zomrel v utorok v Moskve bývalý prezident ZSSR Michail Sergejevič Gorbačov. Aká bola podľa vás najväčšia politická úloha Michaila Gorbačova?

-Zmenil svetovú politiku. Prišlo k zásadnému obratu práve preto, že to bol Michail Gorbačov. Nebyť jeho, možno by nebolo ani 17. novembra. Nepadol by berlínsky múr. A možno by sme ďalej pokračovali pod nadvládou sovietskeho impéria. Zaslúžil sa o to, že sa sloboda rozšírila na územie celej Európy, aj na naše územie.-



Bratislava 3. septembra (Teraz.sk) – Prijatie desiatich požiadaviek, ktoré OĽANO predložilo SaS ako podmienku pre podanie demisie svojho predsedu Igora Matoviča z postu ministra financií, by sa rovnalo podpisu bianko šeku. V diskusii TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.Viaceré legislatívne normy, ktoré by sa v takomto prípade SaS zaviazala v parlamente podporiť, podľa Hrabka ešte nemajú vypracované definitívne znenie.upozornil Hrabko.Napriek tomu neočakáva, že by minister financií odstúpil a rokovanie o týchto bodoch odložil na neskôr.odhaduje Hrabko.Už to, že SaS nesplnila verejný prísľub a v avizovanom termíne podal demisiu iba jeden jej minister, považuje Hrabko za čiastočný úspech lídra OĽANO.povedal Hrabko.Osobne očakáva v pondelok 5. septembra demisie zvyšných ministrov za SaS a stratu stabilnej väčšinovej parlamentnej podpory politiky zvyšku vládnej koalície.tvrdí Hrabko.V konečnom dôsledku podľa neho môže SaS ešte zo svojho postupu politicky profitovať, ale iba za podmienky, že dokáže obhájiť pred svojimi voličmi rozbitie pôvodnej vládnej štvorkoalície.povedal.Zatiaľ sa podľa neho vo faktickej rovine situácia zmenila iba v tom, že jeden člen vlády už demisiu prezidentke odovzdal.upozornil Hrabko.Ak podajú demisie aj zvyšní traja ministri za SaS, bude opäť na hlave štátu či a v akom termíne demisie prijme. Líder OĽANO Igor Matovič už avizoval, že by si vedel predstaviť napríklad pokračovanie Ivana Korčoka (nom. SaS) na poste ministra zahraničných vecí.konštatoval Hrabko.Ak sa vláda dostane do menšinového postavenia, zvýši sa poľa neho význam parlamentných dohôd robených ad hoc pri každom jednotlivom hlasovaní.uzavrel Hrabko.